Florbalistky FBC Ostrava ničí v semifinále své vítkovické rivalky

„Byla to neskutečná smršť gólů,“ řekla ostravská kapitánka Michaela Mlejnková. „V první třetině to nebylo ono, prohrávaly jsme nula dva, a tak jsme si o přestávce něco řekly a zafungovalo to.“

Útočnice Veronika Káčová dodala, že najednou se od začátku druhé třetiny dostávaly do šancí. „Hlavně jsme začaly hrát svou hru,“ řekla Káčová, která se blýskla hattrickem. „Ten ale mohla dát kterákoliv z nás. Je to zásluha celého týmu.“

Vítkovické florbalistky nechápaly, co se v první polovině druhé třetiny stalo. Druhý a třetí gól dostaly dokonce během sedmi vteřin.

„Vůbec nevím, kde byla chyba, protože v první třetině jsme byly o dost lepší. Asi tam byla nějaká nekoncentrovanost, dostaly jsme rychlé góly a už se to s námi vezlo,“ povzdechla si vítkovický kapitánka Denisa Ferenčíková.

„Byl to nepochopitelný kolaps,“ prohlásil vítkovický trenér Tomáš Martiník. „Z první třetiny, která byla z naší strany povedená, jsme se během deseti minut dostali dolů. Nevím. Postupně to byla křeč, chaos a i když jsme měli snahu ještě něco se zápasem udělat, nešlo to.“

Ani obránkyně Šárka Staňková netušila, v čem byl problém. „Měly jsme utkání dobře rozehrané, vše vypadalo dobře a najednou... Nevím, jestli nás to vedení uspokojilo, přestaly jsme hrát precizně dozadu. Nevím,“ řekla Staňková.

Derby městských rivalů je vypjaté, tvrdé. V sobotním třetím duelu po jednom z tvrdých zákroků hostujících florbalistek došlo i k potyčce hráček, které rozhodčí i trenéři museli od sebe odtrhávat. A vítkovickou Dominiku Buczek sudí vyloučili do konce utkání.

„Každé derby je vypjaté a obzvlášť semifinále. Rivalita je rozhodně znát,“ uvedla Veronika Káčová.

Florbalistky Vítkovic do nynějšího semifinále s FBC Ostrava vyhrály 70 extraligových zápasů za sebou. A najednou třikrát padly. Co se s do té doby suverénním družstvem stalo?

„Jednou to přijít muselo a stalo se to bohužel teď,“ odpověděla Šárka Staňková.

„Ta porážka v prvním zápase série, měla větší následky, než jsme si asi dokázali představit,“ prohlásil Tomáš Martiník. „Ve druhém utkání jsme už ale hráli dobře, jen jsme nedávali góly. Dnes jsme zvládli první třetinu, ale ve druhé jsme selhali a vše se sesypalo.“

„Holky zřejmě nebyly připravené na to, jak na ně vlítneme. Možná jsme je zaskočily. Vzaly jsme jim jejich hru, a to je rozhodující,“ řekla Veronika Káčová.

„My jsme udělaly dobře, že jsme si ve čtvrtfinále vzaly Bohemku. Souboje s ní nás výborně připravily. Hlavně se ale soustředíme na sebe, děláme, co máme a vychází nám to. Ale ještě není konec,“ upozornila Michaela Mlejnková. „Vést 3:0 nad Vítkovicemi v semifinále je něco neskutečného, ale čeká nás nejtěžší krok a ten musíme zvládnout.“

A burcují se i vítkovické obhájkyně titulu. „Hrajeme na čtyři výhry, takže pořád věřím, že můžeme uspět,“ uvedla Šárka Staňková.

„Ještě se nevzdáváme. Věřím, že se do série dokážeme vrátit,“ dodal trenér Martiník.