Řež o play off. Florbalisté Liberce i České Lípy uspěli v prodloužení

Liberečtí porazili v nezvyklém domácím prostředí v hale ZŠ Dobiášova přímého konkurenta v boji o postup do osmičlenného play off Královské Vinohrady 7:6 v prodloužení. Severočeši prohrávali ve třetí třetině už o dva góly, ale dokázali zápas dovést k remíze. O důležitých dvou bodech rozhodl elitní forvard Valeš, jenž pouhých deset vteřin před koncem zkompletoval hattrick.

Florbalisté Liberce tak zůstali ve čtrnáctičlenné tabulce devátí, ale na osmé Vinohrady snížili ztrátu na dva body a tu budou chtít v příštích utkáních smazat. „Máme před sebou ještě soupeře, se kterými se dá hrát a toho chceme v boji o play off maximálně využít,“ tvrdí Zdeněk Skružný, liberecký trenér.

Na vytoužený premiérový postup do play off myslí i českolipští florbalisté, ale zároveň se musí dívat i pod sebe, aby nespadli do play down o záchranu.

V neděli vybojovali dvoubodovou výhru 4:3 na palubovce šestých Otrokovic. Do závěrečné části sice vstupovali s dvougólovým náskokem, ten neudrželi, ale v prodloužení rychle proměnil přesilovku čtyři na tři Ekl. „První dvě třetiny jsme byli hlavně v rozehrávce trpěliví, ale ve třetí třetině soupeř zapnul a začal nás hodně presovat. Bohužel přišly dvě naše chyby, po kterých domácí vyrovnali, ale naštěstí dva důležité body vezeme domů,“ řekla trenérka České Lípy Lenka Bartošová.

Její svěřenci zůstali v tabulce desátí s jednobodovou ztrátou na rivala z Liberce a s tříbodovou na možnou vstupenku do vyřazovacích bojů. Pokud budou florbalisté Liberce i Lípy po základní části na současných pozicích, na kterých shodou okolností uvízli v minulém ročníku superligy, sezona pro ně zase skončí. Do play down padají celky na 11. - 14. příčce.