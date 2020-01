Florbalisté Liberce doma vybojovali s Otrokovicemi dva body

Zvětšit fotografii Florbalista Otrokovic Michal Nagy. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

dnes 9:40

Rozdílně vkročily na domácích palubovkách do nového roku florbalové kluby z Libereckého kraje. Zatímco muži FBC Liberec udolali v utkání 20. kola superligy Otrokovice v prodloužení a do bojů o play off tak získali důležité dva body, hráči České Lípy vysoko podlehli Chodovu.