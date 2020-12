Florbalisté Karlových Varů budou připraveni. Postupový cíl zůstává

Znovu se vrhli do přípravy, první ligu po sedmi kolech vedou, a přišlo podzimní přerušení. „Budeme připraveni. Cíl zůstává pořád stejný, budeme připraveni na sto procent,“ hlásí karlovarský trenér Petr Pánek.

Florbalisté, jako všichni ostatní neprofesionální sportovci, mají od poloviny října přerušené soutěže a donedávna nemohli vůbec trénovat. Měli individuální domácí tréninky.

„Máme kondičního trenéra, který hráčům posílá video, kde jim předcvičuje cviky, které mají doma dělat. K tomu dostávají individuální tréninkový plán na daný týden, kde mají atletické věci venku, aby se udržovali v kondici. Kontrola probíhá na bázi zpětné vazby, hráči např. pomocí fotografií hlásí, že mají splněno. Fyzicky to zkontrolovat nemůžeme, v podstatě je to na bázi důvěry,“ popisuje Pánek režim v době bez organizovaných tréninků. Od okamžiku povolení omezeného tréninku florbalisté zavedli společné tréninky. Chodí dohánět fyzickou kondici společně.



„K tomu je jednou týdně videotrénink, kdy se všichni hráči připojí najednou. Takto jsme to ještě posunuli, abychom kontrolu a zpětnou vazbu měli,“ doplňuje karlovarský kouč.

Je to jiný model než během přerušení soutěží na jaře. To ze začátku florbalisté ještě počítali s tím, že by se sezona mohla dohrát. Události ale nabraly rychlý spád a během týdne byla ukončena florbalová sezona. „Hráči dostali volno a přípravu jsme začali až v momentu, kdy vládní opatření umožňovala trénovat po skupinkách,“ vrací se Pánek ke „konci“ minulé sezony.

V té době vítěz základní části první ligy florbalistů FB Hurrican Karlovy Vary si vybral za soupeře pro čtvrtfinále Fat Pipe Start98 PrahaKunratice, hlavně kvůli cestování, a po dvou domácích zápasech měl nakročeno k postupu do semifinále. „Jak hráči, trenéři, vedení klubu, jsme se s tím hodně dlouho srovnávali. Měli jsme cíl postoupit do superligy a měli k němu krásně vyšlapanou cestu,“ vzpomíná Petr Pánek na jarní přerušení a následné zrušení soutěže.

„Zůstala v nás pachuť a trochu se s tím vyrovnávali. Po krátké době jsme se s tím smířili a začali se připravovat na novou sezonu, kde chceme tento cíl naplnit.“

Toto zrušení byl ve Varech impulz k tomu, aby přípravu na další sezonu pojmuli jinak, jako by postoupili. „Změnili jsme některé věci, změnili kondičního trenéra. Celou přípravu posunuli jiným způsobem, jiným směrem,“ prozrazuje. Výsledky se dostavovaly, ale bohužel ke konci přišel virus i do kabiny karlovarských florbalistů a těsně před začátkem soutěže byl celý tým v karanténě. „To nám narušilo fyzickou přípravu a projevilo se to v začátku sezony.“

Na podzim odehráli sedm zápasů. Hned první duel se silným Ústí prohráli 2:4. „Byli jsme právě nerozehraní po karanténě, ten zápas se nám nepovedl,“ míní Petr Pánek.

Dopad byl ještě ve druhém duelu, Vary jely do Havířova. „Jelo nás pouze dvanáct, s tím, že jeli i někteří hráči, kteří s námi moc netrénovali, ale naštěstí jsme vyhráli v prodloužení 5:6.“

Od té doby se Hurrican Karlovy Vary zápas od zápasu zlepšovali, porazili FBC Letka 12:6, vyhráli v Petrovicích 3:5, Jaroměři 7:10, a vyvrcholilo to dvojzápasem doma s Bulldogs Brno 8:6 a Kladnem 3:2.

„Potvrdili jsme roli týmu, který aspiruje na postup. Je jen škoda, že se to přerušilo, byli jsme na vítězné vlně,“ mrzí trenéra karlovarských florbalistů.

Podle celkového rozvolňování a vývoje situace v celé společnosti má český florbal připravené jasné scénáře pro restart soutěží.

„Víme, jaký bude průběh sezony, pokud se začne v prosinci nebo lednu. Co se týká scénáře pro první ligu, tam je to pořád na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví. To znamená, že jakmile se uvolní činnost pro neprofesionální sporty, tak začínáme sezonu.“