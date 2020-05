Švédská superliga, to je splněný sen. Odměna, říká florbalista Rýpar

Splněný sen. Tak Josef Rýpar hovoří o svém přestupu do Švédska, do nejlepší florbalové soutěže na světě.

„Jak si fotbalisté přejí hrát anglickou Premier League a hokejisté NHL, tak florbalisté touží po švédské lize,“ řekl šestadvacetiletý odchovanec Hranic, který do Vítkovic přišel před třemi lety z Rožnova pod Radhoštěm.

V uplynulé sezoně ve 28 zápasech nastřílel 19 branek a měl 17 asistencí. „Je to pro mě i takové zadostiučinění, odměna za celou kariéru, za to, jak jsem se snažil uspět.“

Tušíte, co vás ve švédské lize čeká?

Nějaké porovnání už mám. Nakoukl jsem do reprezentace, takže mohu srovnávat. Rozhodně hra bude rychlejší, tvrdší. Samozřejmě mě čeká i stěhování do úplně jiného prostředí. Celkově to bude náročné.

Vítkovičtí nedostanou za Rýpara ani korunu Prezident správní rady 1. SC Vítkovice Tomáš Krásný uvedl, že vše k Rýparově odchodu směřovalo. „Byl to jeden z jeho cílů,“ uvedl šéf klubu. „Nabídky měl i v minulých sezonách, ale ta nynější je z top klubu, což se těžko odmítá.“ Rýparův přestup nepřinese Vítkovicím ani korunu. „Už dlouho volám po tom, aby se mezinárodní přestupní řád sladil s českým,“ řekl Krásný. „Když hráči skončí smlouva, což je i Josefův případ, a chtěl by přestoupit kamkoli v Česku, tak za něj jiný oddíl musí zaplatit odstupné. Někdo tomu říká výchovné. Nejvýše jde o sto tisíc korun. Jenže zahraniční oddíl platit nemusí, když mu vyprší kontrakt.“ Pokud se Rýpar vrátí do české extraligy, zamíří opět do Vítkovic. „Díky jeho pozitivnímu přístupu jsme s ním uzavřeli takovou dohodu. A pokud se nic nezmění, bude se k nám moci vrátit také zadarmo,“ podotkl Tomáš Krásný. Z Vítkovic do Švédska přestoupilo už více hráčů - Milan Tomašík, Patrik Suchánek a Martin Tokoš. „Ale hráli tam i další naši kluci jako Tomáš Sladký, který to tam vzal oklikou přes Švýcarsko a Finsko,“ připomněl Krásný. „Ohromně nás těší, že naše práce má smysl a jsme schopni vychovat hráče, o které je zájem v nejlepší lize světa.“ Rýpar se v Linköpingu potká s útočníkem Matějem Jendrišákem, který patří k oporám týmu od roku 2014. V klubu vystřídá Ondřeje Němečka, který se do české ligy vrací ze studijních důvodů.

Ptal jste se Ondřeje Němečka a Matěje Jendrišáka, kteří Linköping znají, jak to v klubu chodí?

Samozřejmě. Obecně se o Švédech říká, že jsou takoví hodně empatičtí a v pohodě lidé. Nic moc neřeší, což mi potvrdili i kluci. Říkali, že v klubu jsou super lidé. Vědí, co dělají, jsou vstřícní. S ničím nemají problém, ale člověk musí fungovat.

Do mužstva vás berou jako obránce, ale na vítkovické soupisce jste pořád vedený jako útočník...

Když jsem přišel do Vítkovic, tak jsem začínal v útoku. Postupem času, jak jsem si budoval roli v týmu, tak se mnou trenér mohl počítat i do obrany, takže jsem posty střídal. Minulé dva roky jsem byl ve Vítkovicích spíše v obraně a v reprezentaci jsem zase častěji hrával v útoku. Do Linköpingu mě chtějí jako beka, jelikož z týmu odchází Ondra Němeček. Víceméně jsem univerzál, takže kam mě trenér šoupne, tam budu hrát.

Což je výhoda, že?

Velká výhoda. To určitě.

Bude těžké nahradit obránce Ondřeje Němečka?

To ano. Ondra je super hráč. Na to, že má dvaadvacet nebo třiadvacet let, tak ve Švédsku odehrál dva skvělé roky. Nebude to nic jednoduchého, ale beru to jako hozenou rukavici.

Předpokládám, že stejně jako nyní v Česku budete muset pracovat i v Linköpingu, že vás florbal neuživí. Je to tak?

Ano. Není to pro mě nic nového. I ve Švédsku mají hráči třeba poloviční úvazek v klubu nebo v jeho partnerských firmách. Nepracují snad jen ti opravdu nejlepší top hráči.

Už víte, jaké zaměstnání budete mít?

Zatím ne, ale tamější manažer má úklidovou společnost, takže předpokládám, že na začátku budu někde uklízet. Uvidím, kam se časem vypracuji.

Takže práce se nebojíte?

Vůbec ne. Pracovat jsem začal hned po maturitě, v devatenácti. Vystřídal jsem tři firmy. Teď v Ostravě třetím rokem dělám ve společnosti, která se zabývá spojovacími materiály a různým nářadím. Začínal jsem jako skladník, pak jsem byl vedoucí skladu a před koronakrizí jsem dělal obchodního zástupce.