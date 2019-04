Curney vyrovnal bodový rekord play off, s Boleslaví však titul nemá

„Jo, aspoň to trochu potěší,“ připustil Jiří Curney po utkání. „Ale vzhledem k tomu, že mi není 47 let jako Jardovi Jágrovi, tak doufám, že několik sezon ještě budu hrát a rekord snad i překonám.“

Dodal, že vyrovnání rekordu pro něj po prohraném finále nic neznamená. „Hráli jsme o pohár a my ho nemáme,“ povzdechl si. „To je jediné, pro co jsem dneska tady byl. I když jsem udělal tři body, tak jsem byl celkem bezzubý, co se týče zakončení. Ani nevím, jestli jsem měl nějakou střelu. Měl jsem týmu pomoct víc. Třetinu mi trvalo než jsem zjistil, že hrajeme finále.“

ZPRAVODAJSTVÍ ze superfinále

Porážku přičítá právě tomu, že Mladoboleslavští zaspali první třetinu. „To, že jsme ji prohráli nula jedna, bylo pro nás ještě dobré,“ podotkl Curney. „Potom jsme se dostali do hry, ale neproměnili šance. Utkání bylo poměrně vyrovnané, jenže my jsme o ten gól navíc nedali.“

Vítkovičtí šli do utkání s tím, že budou především pozorně bránit. „Věděli jsme, že jejich obrana bude těsná a bude těžké ji překonat,“ uvedl Curney. „Připravovali jsme se, bojovali s tím, ale oni brání dobře, mají tam silné lidi. Nějaké šance jsme měli, ale bylo jasné, že s Vítkovicemi jich nebudeme mít patnáct dvacet. Jenže z těch pěti jsme nedokázali dát dostatek gólů, a proto jsme prohráli.“

Curney přiznal, že už v žádné drama nevěřil, když Vítkovičtí v čase 59:41 gólem do prázdné branky zvýšili na 4:2. Přesto Mladoboleslavští ještě osm vteřin před koncem třetí třetiny snížili na 4:3.

„Na ty poslední vteřiny jsme šel na hřiště s chladnou hlavou,“ popsal Curney své rozpoložení. „Šanci jsme ještě měli. Vyšlo nám buly, signál, bohužel střela nám moc nesedla a Lukáš Souček míček chytil. Podal výborný výkon, gólman je podržel.“

Je pro Jiřího Curneyho tato sezona zklamáním, když Mladá Boleslav neobhájila titul a národní mužstvo skončilo na světovém šampionátu bez medaile? „To je sport,“ odpověděl. „Můžete mít milion bodů a týmový úspěch neuděláte. Loni jsme ligu vyhráli, ale je dost mimořádných sportovců, kteří jsou bez trofeje. Jsem rád, že jsme loni titul získali. Ale je pravda, že mistrovství světa bylo špatné a tohle stříbro je zklamání. Bohužel.“