Rekordman Curney řadí vítěznou trefu v superfinále hodně vysoko

„Byl to samozřejmě hodně důležitý gól, když byl vítězný. Řadím ho vysoko, dát v superfinále gól je vzácnost, padá gólů málo,“ řekl novinářům Curney, pro něhož to byla 104. branka v 98. duelu v play off. V základní části jich má na kontě 404 z 335 duelů a dalších 40 gólů dal v 65 utkáních v národním týmu.

Těžil z osvědčené spolupráce s Natovem. „Byla to přesilovka, řekli jsme si, že to tam takhle může házet. Hodil mi to opravdu skvěle, trefil mi čepel. Byla to jeho skvělá přihrávka,“ prohlásil Curney.

Mladá Boleslav prohrála v této sezoně jen úvodní zápas v sezoně právě s Vítkovicemi a od té doby drží sérii 34 vítězných zápasů. Soupeři oplatila porážku z loňského superfinále 3:4 a vyhrála druhý ze tří vzájemných soubojů o titul.

„Je to štěstí a radost. I vzhledem k průběhu, který pro nás nebyl dobrý, ale otočili jsme to a nakonec můžeme slavit,“ popsal Curney své pocity.

Jeho tým i vzhledem k finančním možnostem a dlouhodobému posilování vstupuje do posledních sezon jako favorit, ale podle Curneyho byly před superfinále šance vyrovnané. „Já to tak nebral, viděl jsem to 50 na 50, Vítkovice mají taky výborný mančaft. Možná nás do toho někdo tlačil, ale my chtěli vyhrát sami pro sebe, ne proto, jestli jsme favorit,“ podotkl Curney.



Měsíční pauza od semifinále před duelem o titul podle něj byla znát. „Dvě třetiny jsme nehráli dobře, můžu klidně říct, že jsme nebyli lepší, ale před třetí třetinou jsme se zvedli a předvedli dobrý zápas nakonec,“ podotkl Curney.



Potěšilo jej, že se duel o zlato poprvé od začátku října hrál před diváky, kterých bylo v pražské UNYP Aréně 525. „Sezonu jsme odehráli bez fanoušků, jsme rádi, že mohli přijít a že se svět zase vrací do normálu. A jen tak dál,“ dodal Curney.