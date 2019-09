Musíme pokračovat v týmových výkonech, hecuje pardubický Kourek

Vstup do zápasu jste měli monstrózní, nad Lípou jste brzy vedli už 5:0. Dá se říct, že to byla vaše odpověď na předchozí nepovedené utkání s Vítkovicemi, které jste prohráli vysoko 3:13? Byli jste nahecovaní?

Byli, před domácím publikem jsme chtěli předvést úplně jiný výkon než s těmi Vítkovicemi. Hlavně z týmového hlediska. Naštěstí se nám povedlo dát rychle góly. To bylo hrozně důležité a myslím, že to i rozhodlo zápas.

Od druhé třetiny však Lípa viditelně přidala a najednou to byl úplně jiný soupeř, že?

Určitě. Oni neměli co ztratit, museli to otevřít. Začali hrát nahazované balony do brány a něco jim tam i spadlo. Ale díkybohu jsme se z toho nesložili; hráli jsme pořád týmově a obránci to skvěle čistili před naším brankovištěm.

Vítkovice jako úřadující mistr a Česká Lípa jsou na diametrálně odlišné úrovni, takže je složité porovnávat je. Přesto: Které herní činnosti jste před utkáním s Lípou chtěli oproti úvodu sezony zlepšit a dařilo se vám to?

Řekli jsme si, že musíme vyhrávat souboje. A hlavně že musíme pracovat pro ten tým, protože je víc než individualita. To jsme myslím splnili.

Vstřelil jste hattrick, přičemž na dva góly ze tří vám parádně před prázdnou branku přihrál kapitán týmu Tomáš Dlesk.

On má oči všude. Byly to nádherné nahrávky a já jsem moc rád za to, že s ním můžu hrát.

Co jste říkal na sólo přes celé hřiště s úspěšným jednoručním zakončením bekhendem, které při vašem oslabení ve 20. minutě předvedl obránce Václav Oubrecht?

Vašek je, když to řeknu na rovinu, úplnej blázen (úsměv). Buď to dopadne, jako to bohužel dopadlo později (Oubrecht si v 54. minutě natrhl zadní stehenní sval poté, co upadl po dalším úniku, takže nedohrál), nebo z toho je gól jako v prvním případě. Ale bylo to krásné, nádherné... Zasloužil by si za to gól měsíce.

V pátek od 20 hodin nastoupíte v dalším kole superligy v Praze proti nováčkům z Black Angels. Tihle soupeři pro vás budou trochu neznámou, ne?

Bude to absolutně neznámá. My jsme s nimi hráli snad jednou - nějaký pohár. Ale ten tým se jim od té doby obměnil. Takže o jejich hře nic nevíme, musíme se podívat na video a připravit se na ně. Zase hrát týmově a odvézt domů body.