Trenér Kvapil zůstává, florbalisté Otrokovic ale omladí tým

„Přes všechny komplikace dokázal s týmem postoupit do play-off, i proto pro nás byl první a jedinou volbou na post hlavního trenéra,“ zmínil šéf klubu Karel Ťopek velkou marodku, která Pantery provázela celou loňskou sezonu.

Kvapil podepsal kontrakt opět na jednu sezonu. Předchozí pro něho byla premiérová od začátku do konce. Vyrovnat se musel nejen se zdravotními potížemi důležitých hráčů, ale také s přesunem ze Štěrkoviště do opravené Městské haly.

„Už vím, do čeho jdu. Získal jsem určitě zkušenosti a pohled na vedení superligového týmu,“ poznamenal Kvapil.

Pokračování spolupráce usnadnilo, že má podobný náhled na florbal jako předseda oddílu Ťopek.

„Vizi, jak se hodláme prezentovat, máme stejnou. Chceme hrát moderně a aktivně, aby se to líbilo lidem,“ uvedl Kvapil. „V Otrokovicích se vždycky sázelo na dobrou obranu, vyčkávalo se. Chceme být odvážnější hlavně vepředu a dávat více branek.“

I proto je pro něho zásadní, že zůstal nejproduktivnější hráč mužstva posledních dvou sezon Lukáš Pešat. Klub ho udržel navzdory tomu, že registroval nabídky od konkurence, stejně jako brankářská stálice Panterů Radovan Michajlovič. „Potěšující bylo, že sami řekli, že chtějí pokračovat se stávajícím realizačním týmem,“ uvedl Kvapil.

Michajlovič tak bude znovu jedničkou mezi otrokovickými tyčemi. O minuty v brankovišti se však bude dělit s mladšími kolegy. „Musíme myslet na budoucnost,“ připomněl Kvapil, že Michajlovičovi bude v červenci třiatřicet let.

Omlazení se projeví především v ofenzivě. Klub se z různých důvodů rozloučil s pěticí útočníků. „Rozhodovalo pracovní vytížení, zdraví, někteří nezapadají do koncepce, kterou chceme razit,“ vyložil Kvapil.

Kabinu opustili Lukáš Uhrinovský, nejlepší střelec Panterů posledních dvou sezon Marek Zapletal a Tomáš Sovják, který odehrál za Pantery všech osm sezon od postupu do nejvyšší soutěže. Do Hattricku Brno přestoupil Martin Nagy, klub neprodloužil hostování Tomáši Rožnovjákovi.

„Zkušenostmi a porcí odehraných zápasů to bude oslabení, ale chceme jít dál. Musí je nahradit mladí,“ naznačil trenér Otrokovic. „V minulosti Michal prokázal, že umí pracovat s mladými a nebojí se jim dát šanci, když si ji zaslouží,“ věří předseda klubu, že Kvapil začlenění mladých zvládne.

Mezery v sestavě však nezaplní jenom nastupující generace. Panteři pracují i na posílení. „Chtěli bychom získat hráče, který umí přemýšlet, hru rozvíjet a také sám zakončovat. Aby se nebál hrát útočně, s balonkem, chodit do branky. Zkrátka někoho, jako je Lukáš Pešat,“ nastínil Kvapil.

Pak by se mohly Otrokovice zbavit nálepky týmu, který je oblíbeným soupeřem favoritů ve čtvrtfinále. „Pro některé hráče je čtvrtfinále splněný cíl a pak už nejdou přes hranu. Hráči ale musí jít do play off s tím, že se můžou dostat do superfinále. To mi tady u některých chybělo,“ dodal Kvapil.