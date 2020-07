Florbalový Hattrick nabírá zkušenosti, přilákal Brňáky

Krátce po skončení sezony jej uklidnilo rozhodnutí nejzkušenějšího a zároveň nejproduktivnějšího hráče Hattricku Luďka Ondráčka pokračovat i v dalším ročníku. „Řeší to pravidelně už pár sezon. Jsme rádi, že bude pokračovat a že se mu u nás líbí. Je to pro nás klíčová osoba nejen z pohledu zkušeností, ale hlavně z hlediska stability výkonů a produktivity,“ komentuje prodloužení smlouvy Fiala.

Minimálně o první „nej“ však Ondráček přijde. Do brněnské kabiny totiž z Ostravy míří Jiří Juhaňák, který načne už svoji čtrnáctou sezonu v kariéře. Velezkušený univerzál a nastávající otec už dál nechtěl dojíždět za tréninky a zápasy právě z Brna, kde dlouhodobě žije. „Jsem tu už pomalu dekádu, nazval bych to tedy skoro návratem domů,“ usmívá se Juhaňák.

Podobné důvody mají k přesunu i otrokovický ofenzivní obránce Matěj Kostka a útočník Martin Nagy, jenž loni v Hattricku z Otrokovic hostoval. „Dospěl jsem k závěru, že je čas na nový impulz. Klíčovým faktorem byl i fakt, že posledních osm let bydlím v Brně,“ vysvětlil pro web Florbal.cz Kostka.

Nagy má v Brně práci a také další z přírůstků, nadějný mladý brankář Ondřej Kolajta, přichází kvůli městu. Začne totiž studovat na Masarykově univerzitě. Jedinou „standardní“ novou tváří je tak bek Tomáš Zach ze Svitav.

Strategické působiště si pochvaluje i trenér Fiala. „Vždy je lepší mít v týmu hráče, který tady má plné zázemí. Není to člověk, který sem bude jen dojíždět nebo mu musíme vytvořit úplně nové prostředí. Nikdy pak totiž nevíte, jak se bude schopný na všechno nové adaptovat. Nese to s sebou riziko, že si to prostě nesedne, a pak v průběhu sezony řešíte případný odchod,“ přemítá kouč.

Od nových akvizic si slibuje nejen zkušenosti, kterých mají Juhaňák nebo Kostka na rozdávání, ale i rozložení produktivity mezi více svých svěřenců. „Střílení gólů v nové soutěži se pro nás ukázalo poměrně obtížné, byť jsme se do zakončení dokázali dostat. Nicméně efektivita střelby a produktivita byly hodně malé a vše stálo na dvou hráčích,“ uvědomuje si Fiala. Hattrick byl nejhůře střílejícím týmem, v sezoně vsítil pouze 110 branek.

Zároveň kouč hlásí, že u pěti nových tváří zůstat nemusí. „Máme ještě pár hráčů rozjednaných, jsou tam také zahraniční jména, takže předpokládám, že se ještě nějaké jméno objeví.“