Střílet góly už hráče nenaučím, ví trenér florbalistů Hattricku Brno

„Není to útěk od týmu, nešlo s tím nic dělat. Já bych s týmem klidně byl, myslím, že se dokážu odpoutat od nepříjemné situace, i když mě pěkně sžírá. Dokážu se hecnout,“ oznamuje Jan Nizner, který se jako pedagog účastní lyžařského výcviku své školy.

„Možná mi to trochu udělalo dobře, na druhou stranu se budu vracet přímo do zápasu a to ponese další komplikace. Naskočím do toho dvacet minut před zápasem a mám být tím, kdo to má řídit. To není úplně ono,“ přemítá trenér.

Ten věří, že i přes aktuální předposlední pozici v tabulce jeho tým mezi nejhorší nepatří. „Jsme někde na úrovni desátého místa a musíme to potvrdit,“ hlásí Nizner, jehož celek si před startem třetí sezony mezi elitou troufal na premiérový postup do play off.

„Ale problémy máme stále stejné už tři roky. Nedáváme góly, i když šancí si tvoříme dost. Pak dostaneme dvě laciné branky a problém je na světě. Těžko se pak boduje,“ kroutí hlavou obránce Lukáš Jalový. Jeho slova potvrzují i čísla: Hattrick je nejhůře střílejícím týmem celé soutěže, jako jediný dosud nedosáhl na metu stovky gólů.

Skórovat ovšem Nizner své svěřence učit nehodlá. „Na technické věci je samozřejmě u chlapů pozdě. V tomhle věku to už moc ladit nejde, schopnost motorického učení s věkem prostě klesá a to se nedá změnit,“ podotýká kouč.

Ani tréninkové galeje a nátlak nejsou podle něj řešením. „Za dobu, co jsem u A týmu, nevyplývá nic jiného než nechat hráče co nejvíc v klidu. Jakmile bychom začali tlačit na pilu, jde to spíš směrem dolů než nahoru. Jsme teď nastaveni, že zápasy se hrají od nuly, žádný dlouhodobý plán není aktuální a je lepší to neřešit, protože to nedělá týmu dobře,“ analyzuje trenér.

Zlepšení nálady před důležitými bitvami pomohla i týdenní pauza. „Měli jsme čas myslet na jiné věci, trochu si vyčistit hlavu. Tréninky tak vypadají lépe, všichni mají větší chuť do florbalu,“ líčí Jalový.

I pokud by Hattrick ve svém snažení o udržení selhal, o místo v superlize jižní Morava přijít nemusí. O čelo tabulky první ligy se totiž přetahují brněnští Bulldogs a Znojmo.