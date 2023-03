Rekordmanka florbalové reprezentace Koníčková ukončila kariéru

„Uzrálo to ve mně už před sezonou. Vstupovala jsem do ní s tím, že si vyzkouším klubovou sezonu bez reprezentace. Kombinovala jsem to už od patnácti let a bylo to hodně náročné. Do svého posledního zápasu jsem pak nastupovala s tím, že jsem věděla, že bude poslední. Jasně, mohly jsme vyhrát a ještě pokračovat, ale bylo strašně skvělé hrát doma před vlastním publikem,“ řekla Koníčková webu Českého florbalu.

„Měla jsem tam skvělou podporu od dětí a vedení z práce, měla jsem tam svého partnera a kamarády. Bylo mi ctí uzavřít kariéru před nimi a bylo fajn slyšet od nich, že si té kariéry váží,“ prohlásila.

Ve sbírce úspěchů má účastnice šesti světových šampionátů i bronz z juniorského mistrovství světa z roku 2010, v roce 2016 získala ve Finsku titul s Lappeenrantou a o dva roky později v české extralize s Vítkovicemi. „S florbalem se určitě neloučím, ale cítím, že si chci dát pauzu a vidět pár věcí zvenku. Je super končit hráčskou kariéru v těch nejlepších ligách jako šťastná a motivovaná než jako naštvaná a zraněná,“ dodala Koníčková.