Můžeme být ještě lepší, věří trenérka florbalistek Jičína

A hrající trenérka a zároveň kapitánka družstva Gabriela Žůrková to nijak neskrývá, byť některé věci podle ní mohly týmu vyjít lépe. „Kádr se nám loni v létě obměnil a vždy trvá, než si vše sedne. To se taky projevilo na ztrátách bodů s lehčími soupeři. Naše hra ale nebyla špatná,“ říká hrající trenérka, která společně s Anet Jarolímovou a Kristýnou Bachmaeirovou utvořila nejúdernější útok extraligy.

* Stejně jako v minulé sezoně jste skončily v základní části sedmé, ale ve hře byl vidět posun, dokázaly jste hrát vyrovnaně i s týmy ze špičky. V čem jste se zlepšily?

Bylo to dáno tím, že přišlo hodně zkušených hraček, což se projevilo právě na zápasech s těžšími soupeři. Když přijdou hráčky, jež toho mají hodně za sebou jak na klubové úrovni, tak v reprezentaci, dává to klid celému týmu.

V play off jste s Tigers z pražského Jižního Města 0:4 na zápasy prohrály. Zápasy v Praze byly vcelku jednoznačné, ale v Jičíně se favorit hodně zapotil. Pomohla vám výhoda domácího prostředí?

Ta je vždy velká a naši diváci byli skvělí. Bohužel zápasy venku se nám absolutně nevydařily a jsem ráda, že jsme to před domácím publikem napravily, i když to bohužel nestačilo ani na jednu výhru. Tým se ale nemusí stydět, rozhodlo podle mě i větší štěstí, které měly soupeřky.

Poučení pro příští sezonu?

Věřím, že ano. V tomto složení jsme hrály první sezonu, v té příští můžeme být lepší a hlavně ji lépe zakončit.

Se svými spoluhráčkami z útoku Anet Jarolímovou a Kristýnou Bachmaierovou jste utvořily nejnebezpečnější útok soutěže, asi je zbytečné se ptát, jak se vám spolu hrálo.

Byla to paráda, ale je třeba říct, že to nebyla zásluha jen nás tří, ale také holek z obrany. Když vás někdo takhle hezky herně povzbuzuje, pak můžete hrát uvolněně a projeví se to.

Třeba i tak, že Anet Jarolímová byla celkově druhou nejproduktivnější hráčkou základní částí. Co říct k jejím výkonům?

Jsem ráda, že se jí po pauze, kterou v extralize měla, znovu podařilo ukázat, že je to hráčka na svém místě. O tom, že dokáže být v útoku hodně produktivní, se ví. A mě těší, že to potvrdila i nyní tady v Jičíně.