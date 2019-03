Florbalisté Budějovic v prvoligovém play off vypadli, přesto jsou spokojení

Kdyby se sezona vyvíjela podle jejich letních očekávání, tak by českobudějovičtí florbalisté ještě hráli. Nikoliv o postup, nýbrž v play out o záchranu. Právě boje o setrvání v první lize o uplynulém víkendu začaly.

Takhle mají Štíři volno. Ve čtvrtek na tréninku aktuální ročník oficiálně ukončí a k přípravě na novou výzvu se sejdou v květnu. „Sezona sice byla krátká, ale jsme rádi za to, co se nám povedlo. Myslím si, že to je úspěch,“ říká trenér Štírů Lukáš Malý. Sám stále aktivní hráč.

Ano. Sezona se skutečně dá hodnotit jako úspěšná. Když totiž nováček soutěže v létě uvažoval nad tím, čeho by mohl dosáhnout, hlavní úkol zněl: záchrana. Štíři počítali s tím, že se o ni budou muset rvát v play out, které hrají týmy na 10. až 13. místě po základní části. Poslední celek tabulky sestupuje přímo.

Jenže všechno bylo jinak. Nováček soutěže dokázal příslušnost v první lize zachránit v předstihu a zároveň i vybojoval premiérovou účast ve vyřazovacích bojích. Skončil totiž na osmém místě. „Brno ale bylo nad naše síly. Společně s Black Angels se podle mě dostane do finále a souboj o postup do nejvyšší soutěže bude velmi těsný,“ přemítá nad dalším vývojem Malý.

Jeho tým na celek z jihu Moravy nestačil. Prohrál ve třech zápasech. Přitom dva z nich vypadaly jednoznačně 4:17 a 5:11. Jen v jednom byl vyrovnaným sokem. Prohrál 0:4.

„V play off na nás bylo znát, že jsme zachránili ligu. Věděli jsme, že je cíl splněný, a už jsme nehráli s takovou energií a urputností. Brno postoupilo zaslouženě,“ přidává svůj pohled kapitán týmu Michael Kudláček.

Také on byl samozřejmě členem kádru, který byl letos širší než v předchozích ročnících. Trenér Malý tak měl z čeho vybírat. „Měli jsme v kádru 25 hráčů, ale na soupisku pro utkání jsem mohl napsat vždy jen 18 hráčů,“ dodává Malý. A doufá, že se to pro další ročník příliš nezmění.

Právě na zítřejším tréninku bude chtít od hráčů slyšet, jak vidí svou další florbalovou budoucnost. Jak to budou mít někteří s prací, jiní se studiem a jakou chuť pokračovat budou mít starší hráči. Podle toho se uvidí, jak bude dál kádr vypadat. „Jsem přesvědčený, že tým kolem 20 hráčů bychom měli dát dohromady bez problémů,“ potvrzuje Malý.

Kromě samotného výsledku vidí 29letý kouč na sezoně řadu pozitiv. Tým nabral zkušenosti, které potřeboval. Dokázal se vypořádat s náročným cestováním do Ostravy, Havířova nebo Petrovic u Karviné. Na zápasy Štírů začali chodit ve větším počtu diváci. V hledišti sportovní haly bylo průměrně kolem dvou stovek lidí na utkání. „A fandili. Byli znát a pomohlo nám to,“ míní Malý.

Cíle pro další sezonu v klubu ještě neřešili, ale trenér si troufá říct, že se příliš nebudou lišit od těch v nedávno dohrané. „Říká se, že druhá sezona v soutěži je těžší než ta první. Takže náš hlavní cíl bude znovu první ligu udržet. A cokoliv navíc bude jen dobře. Z dlouhodobého hlediska bychom chtěli hrát pravidelně play off první ligy a v budoucnu se pokusit vybojovat superligu,“ prozrazuje Malý.

„Myslím si, že Štíři jednou budou hrát superligu, ale kdy to bude, to nevím. Vidím to reálně v horizontu pěti let,“ dodává Kudláček.

Zaděláno na to mají. Kromě letos úspěšného A-týmu mají Štíři i početnou mládež. „Junioři hrají extraligu a z každého ročníku vzejdou jeden nebo dva, kteří mohou hrát za áčko. O budoucnost se nebojím,“ míní Malý.