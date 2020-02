Florbalisty České Lípy čeká boj o play off. Nebo o záchranu?

Českolipští do závěrečné fáze vstupují na desátém místě se ziskem 22 bodů. „Situaci hodnotím celkem negativně. Mohli jsme být klidně o dvě příčky výš. Jen svou hloupostí jsme tam, kde jsme,“ řekla trenérka Lenka Bartošová otevřeně v rozhovoru pro klubový web.

Zbytečné body ztratili Českolipští hlavně na Vinohradech, kde zahodili skvěle rozehraný zápas. „Dalším zápasem byl souboj s Hattrickem Brno. V tomto utkání jsme neplnili, co jsme si řekli. Podobné to bylo i v Pardubicích nebo v Liberci. To když se sečte, tak je to téměř 12 zahozených bodů,“ konstatovala Bartošová.

Přitom proti favoritům se dokázali hráči České Lípy vytáhnout. „To nás ale trochu ukolébá, možná si zbytečně řekneme, že nás v dalším zápase nemůže nikdo porazit a jsme parta individualit. Tak to bohužel nefunguje a nikdy nebude. My umíme hrát jako tým a týmovou hrou jsme schopni sbírat body,“ upozornila trenérka.

Teď má Česká Lípa před sebou posledních pět soupeřů. První zápas hraje v neděli na hřišti šestých Otrokovic, poslední 1. března doma s Vinohrady. Třikrát se Českolipští představí venku, jen dvakrát doma. „Hrajeme o udržení v superlize, takže z těchto duelů můžeme brát pouze vítězství. Je to jen o našem přístupu. Jakákoliv ztráta nás může mrzet. Nemůžeme spoléhat na to, že soupeři nebudou vyhrávat. Spokojena proto budu pouze s maximem,“ uvedla Lenka Bartošová.

Závěrečná porce zápasů v základní části čeká i florbalisty FBC Liberec. Ti jsou v tabulce o příčku výš než Lípa na devátém místě a mají o bod více. Na úvod nastoupí v sobotu od 18 hodin doma proti Vinohradům k přímému souboji o elitní osmičku. Hraje se netradičně v hale ZŠ Dobiášova.