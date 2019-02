Florbalistky čekají ve skupině na MS Švédsko, Lotyšsko a Slovensko

„Je to těžká skupina, ale to je světový šampionát a musíte s tím počítat. Nicméně i Polsko s Německem by byli těžcí soupeři, a jestli hrajete se Švédskem, Finskem nebo Švýcarskem, také není tak velký rozdíl. Vlastně se nakonec nedalo čekat nic moc lehčího,“ řekl švýcarský trenér českých florbalistek Sascha Rhyner webu Českého florbalu.

S Lotyškami se české florbalistky utkaly v základní skupině i na minulém šampionátu v roce 2017 v Bratislavě, kde vyhrály 8:3. Na Švédky pak narazily v semifinále a prohrály 1:7. Celkově se Švédkami sehrály 32 utkání, z nichž 31 prohrály a v jednom dosáhly na remízu. S Lotyškami mají z 11 soubojů na kontě deset vítězství a jednu porážku. Se Slovenkami z osmi duelů sedm vyhrály a jeden skončil remízou.

„Podíváme-li se na Slovensko, tak to na svém domácím mistrovství prokázalo slušný progres, ale řada hráček hraje v české lize, takže o jejich kvalitách víme hodně. No a s Lotyšskem jsme hráli i před dvěma lety v Bratislavě a prohrávali jsme na začátku 0:3, co více k tomu říct. I oba tyto zápasy budou těžké, ale stále do nich půjdeme jako favorité. Musíme se na to dobře připravit,“ doplnil Rhyner.

První dva celky ze skupin A, kterou tvoří Švýcarsko, Finsko, Polsko a Německo, a B postoupí přímo do čtvrtfinále. Třetí a čtvrtý bude hrát v předkole play off s nejlepšími týmy z výkonnostně horších skupin C a D.