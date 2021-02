Florbalisté Vítkovic se dotáhli na vedoucí Mladou Boleslav

Královské Vinohrady třikrát vedly, ale ani hattrick Jiřího Lebedy favorita o body neobral. „Měl jsem celý zápas pocit, že jsme hráli jen to, co bylo nezbytně nutné. Nebyli jsme schopní se dostat do zápasu, bránění bylo takové ledabylé. Jen na tři body, nic navíc, bohužel,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Brus.

O důležitém zisku Black Angels na hřišti třetích Střešovic rozhodl v 57. minutě v přesilové Jan Kopecký. Díky tomu se jeho tým posunul o bod před Liberec a má navíc ještě jeden duel k dobru.

Pátý Chodov v dohrávce 11. kola rozdrtil poslední Otrokovice 12:3, pěti body za čtyři branky a jednu asistenci k tomu pomohl Petr Majer. Gól a tři přihrávky si připsal Tomáš Sýkora.

V souboji o 11. místo zdolaly Pardubice brněnský Hattrick 6:5 v prodloužení. V čase 62:16 rozhodl Jan Savický, autor tří bodů za dvě trefy a jednu asistenci.

Livesport superliga florbalistů Dohrávka 11. kola:

Chodov - Panthers Otrokovice 12:3 (3:2, 3:1, 6:0)

Branky: 14., 29., 53. a 55. Majer, 8. M. Koutný, 9. Ondrušek, 24. Sýkora, 34. T. Vávra, 42. J. Bauer, 48. J. Koutný, 49. Slunečko, 58. Vošta - 1. Vykopal, 10. Gál, 31. Koláčný. 24. kolo:

TJ Sokol Královské Vinohrady - 1. SC Vítkovice 6:9 (3:3, 2:3, 1:3)

Branky: 3., 5. a 34. Lebeda, 19. Z. Stuchlík, 25. Lanc, 59. Skřivánek - 28. a 54. Sidunov, 50. a 56. Hubálek, 4. Hájek, 8. Besta, 18. Kaleta, 28. Jan Šebesta z trestného střílení, 31. Kvasnica. Tatran Střešovice - Black Angels 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)

Branky: 10. Piskáček, 36. Havlas, 40. Meliš, 52. Brautferger - 12. Bouček, 16. Obuškevič, 28. T. Hanák, 36. M. Boček, 57. Jan Kopecký. Sokoli Pardubice - Hattrick Brno 6:5 v prodl. (1:0, 1:1, 3:4 - 1:0)

Branky: 29. a 63. Savický, 43. a 47. Teichman, 14. Kučera, 42. P. Pakosta - 31. M. Hronek, 43. Š. Hronek, 47. Fuchs, 57. Martin Nagy, 59. Ondráček.