Florbalisté Sparty vyrovnali semifinále s Boleslaví, Tatran i podruhé vyhrál

Sparta s vítězem základní části, který si ji vybral za soupeře, prohrála v sobotu 4:5 až v prodloužení a dnes vedla od 17. minuty po brance Ondřeje Hurta. Po 84 sekundách druhé části soce vyrovnal Jakub Gruber, ale v 29. minutě vrátil Spartě náskok Josef Juha. Středočeši po polovině utkání otočili stav, když Jiří Curney proměnil trestné střílení a následně se trefil Matěj Pěnička.

Sparta si ale do druhé přestávky vzala zpět vedení díky gólům Michala Kareše a Matěje Čermáka, po 98 sekundách závěrečného dějství zvýšil svým druhým gólem v utkání Juha a ve 44. minutě upravil Michal Pažák už na 6:3. Na Pěničkovo snížení zareagoval Lukáš Ujhelyi, potom sice dostali Mladou Boleslav Jakub Bína s Curneym na kontakt, ale Sparta posledních pět minut jednobrankový náskok uhájila.

„Byl to super zápas, hrálo se nahoru dolů, takže to muselo být divácky zajímavé. Jsem strašně moc rád, že pro nás zápas takhle dopadl a série je 1:1,“ řekl sparťanský útočník Juha. „Vstoupili jsme do zápasu stejně jako včera, ale teď jsme pokračovali celou dob v našem herním plánu. Nevypnuli jsme a to vedlo k vítězství,“ doplnil trenér Pražanů Ondřej Kašpárek.

Tatran v sobotu v Řepích úřadujícího vicemistra zdolal 4:1 a dařilo se mu i po přesunu do UNYP Areny na Podvinném mlýně. V 8. minutě otevřel skóre Filip Eliáš a 80 sekund před koncem první třetiny zvýšil v přesilové hře Milan Meliš. Mezi 25. a 32. minutou domácí navýšili rozdíl už na 5:0 díky gólům Martina Čermáka, Ondřeje Němečka a Marka Beneše, který zužitkoval další početní výhodu.

Ve 43. minutě dal čestný úspěch Vítkovic Marek Bräuer, ale v čase 54:10 využil třetí přesilovku Tatranu Jonáš Kreysa, který ještě v závěru stihl dalšími dvěma trefami dovršit hattrick a v sérii tak už vstřelil celkem pět branek.