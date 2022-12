Pardubický florbal dál tápe. Bojujeme sami se sebou, říká čerstvá posila Sokolů

Vyhlídky na rychlou dílčí nápravu přitom nejsou zrovna valné; v neděli od 14 hodin Východočeši vyzvou opět na domácí Dašické hráče FbŠ Bohemians Praha, s nimiž v prvním letošním vzájemném měření sil na konci září prohráli 9:13.

Že je pardubický tým ve velkém útlumu, si brzy po svém příchodu potvrdila i jeho nejnovější posila: 30letý forvard Milan Bína, dříve hráč Future, Sparty nebo Královských Vinohrad, který se k florbalu vrátil po menší přestávce.

„Hodnotí se mi to špatně, v Pardubicích jsem týden i s cestou. Věděl jsem, do čeho jdu, tým je měsíc nebo měsíc a půl trošku pod dekou... A tohle je výsledek,“ shrnul Bína po Liberci v rozhovoru pro klubový YouTube kanál.

„Na Spartě už to vypadalo, že se z toho začínáme zvedat, a s Libercem přišla zase tvrdá rána. Těžko se mi na tom hledají nějaká pozitiva. Nevím, jak mančaft fungoval předtím, ale teď je to spíš boj nás samotných se sebou než se soupeři, kteří sem jezdí,“ pokračoval.

Kouč Ladislav Štancl po Spartě prohlásil, že Sokoli zahráli tak, jak by se v nejvyšší soutěži rádi prezentovali, jenže během duelu s Libercem prakticky okamžitě vystřízlivěl. Pardubičtí poprvé inkasovali už ve 38. vteřině. Samozřejmě nepomohlo, že jim v utkání vinou nemocí a zranění scházeli zkušení Zozulák s Burianem a také Pakosta, ovšem pouze tím trapný debakl vážně nelze omluvit.

Pardubický florbalista Adam Šmíd v akci v jednom z domácích superligových zápasů.

„Na Spartě odehrajeme dobrý zápas, chceme na něj navázat, a pak to Liberci úplně odevzdáme špatným, laxním výkonem. Nedáváme góly, je na nás střelecká deka, které se potřebujeme zbavit,“ použil Štancl stejné přirovnání jako Bína. „Naopak do naší obrany to má soupeř jednoduché. Liberec se tu ani v deseti lidech na ty tři body moc nenadřel,“ štvalo trenéra.

Možná i pod dojmem vyřčeného Bína hleděl už za duel s Bohemians, proti nimž Sokoli mohou jenom překvapit.

„Myslím, že teď potřebujeme čas. Znovu potrénovat - „reprepauza“ nepomohla, tak by mohly Vánoce. Vyčistit si hlavu. Klukům asi prospěje, když se chvilku neuvidí a na florbal si zase udělají hlad,“ přemítal.