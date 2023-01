Florbalisté Střešovic zdolali Bohemians a ovládli základní část superligy

Právě před druhou Mladou Boleslaví, které zbývá ještě sehrát pět utkání, mají Střešovice náskok 17 bodů. Úřadující mistr vyhrál v Praze nad Spartou 6:5.

Šestnáctinásobný český mistr Tatran, který čeká na triumf od roku 2015, vyhrál základní část poprvé od sezony 2013/14 a celkově počtrnácté v 30. ročníku nejvyšší soutěže.

„My se musíme hlavně perfektně připravit na play off, takže tomu podřídíme všechno. Samozřejmě rekord v základní části je věc lákavá, ale my máme úplně jiný cíl. Ten je v dubnu v O2 areně,“ řekl asistent trenéra Tatranu Luděk Beneš. Svěřenci trenéra Milana Fridricha touží po úspěchu v superfinále, v kterém loni podlehli Mladé Boleslavi 1:2 v prodloužení.

Suverénní lídr soutěže oplatil Bohemians porážku ze semifinále poháru z 22. prosince, kdy podlehl 3:4 v prodloužení. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci se na tom podílel Marek Beneš a tři branky vstřelil také Jonáš Kreysa.

„Byl to hodně kvalitní zápas. Takových moc v sezoně není. Trošku jsme kopírovali výkon proti Bohemce ze semifinále poháru. Přijde mi, že jsme zaskočení, že někdo proti nám hraje kvalitně na míčku. Těžko jsme se do toho dostávali, ale dnes jsme to konečně odšpuntovali. Myslím, že ke konci druhé a hlavně v třetí třetině jsme byli lepší,“ prohlásil útočník Marek Beneš.

Mladá Boleslav vedla na Spartě v 27. minutě už 6:1, ale domácí ještě zápas zdramatizovali. Tři body za gól a dvě asistence si za vítěze připsal Milan Tomašík. Spartě nepomohly k zisku ani dvě trefy a jedna přihrávka nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího střelce historie domácí soutěže Jiřího Curneyho, který loni v létě přišel právě z Mladé Boleslavi.

Na páté místo před Spartu se posunul Chodov, který vyhrál na hřišti poledních Karlových Varů 7:4. Shodně třemi body za dvě trefy a jednu asistenci k tomu přispěli Jakub Dufek a Marek Vávra.

Sokol Královské Vinohrady uspěl v důležitém utkání v boji o předkolo play off v Liberci 9:6 a posunul se z 11. na 10. místo o skóre před Českou Lípu. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci pomohl k úspěchu Pražanů Vojtěch Klápa.

Česká Lípa podlehla v Praze sedmým Black Angels 6:8. Za vítěze si připsal tři body za dvě branky a jednu asistenci Jakub Boček. Osmý FBC Ostrava zdolal předposlední Pardubice 7:4, shodně gólem a dvěma přihrávkami k tomu přispěli Marek Bräuer a Šimon Kuczera.

Livesport superliga florbalistů: FBC Liberec - TJ Sokol Královské Vinohrady 6:9 (3:2, 1:2, 2:5)

Branky: 14. a 17. Stránský, 18. Balatka, 24. P. Ferdan, 52. Wiener, 58. Smutný - 39., 51. a 55. V. Klápa, 10. Plíhal, 19. Máca, 29. Švejda, 42. Hartman, 46. Pergler, 60. T. Gärtner. FB Hurrican Karlovy Vary - Chodov 4:7 (1:2, 1:3, 2:2)

Branky: 6. a 54. Velc, 22. Lebeda, 56. Smolka - 2. a 25. Dufek, 24. a 60. M. Vávra, 18. Komárek, 38. Jambor, 47. Ondrušek. Black Angels - FBC Česká Lípa 8:6 (0:0, 5:2, 3:4)

Branky: 28. a 59. J. Boček, 30. M. Boček, 33. Fryš, 36. R. Hanák, 36. Renčín, 47. Čáslava, 53. Hromada - 25. Kadlec, 39. Pekárek, 49. Slaný, 52. Peška, 55. Krajcigr, 57. Stárek. Tatran Střešovice - FbŠ Bohemians 8:6 (3:4, 2:2, 3:0)

Branky: 3., 49. a 51. Kreysa, 28., 35. a 41. Marek Beneš, 15. Meliš, 18. Šindelář - 8. F. Forman, 10. Kawulok, 16. K. Petrák, 19. Gajdoš, 34. Řehoř, 39. P. Šebek. FBC Ostrava - Sokoli Pardubice 7:4 (3:2, 3:1, 1:1)

Branky: 3. a 7. Chatrný, 16. Pešat, 24. Mikoláš, 26. Kuczera, 32. Barabáš, 60. Bräuer - 35. z tr. střílení a 53. Zozulák, 17. Žáček, 19. Ďopan . Sparta Praha - Mladá Boleslav 5:6 (0:2, 4:4, 1:0)

Branky: 25. z tr. střílení a 39. Curney, 29. Bartoš, 38. Košir, 53. M. Krbec - 7. Pěnička, 18. Tomašík, 22. Sládek, 25. J. Bína, 25. Suchánek, 27. Hemerka.