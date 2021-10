Florbalisté Hattricku Brno vyhráli na hřišti FBC Ostrava a odlepili ze dna

„Ztratili jsme tři body s týmem z chvostu tabulky a to je špatně. Soupeř velice slušně bránil, čekal na naše chyby a chodil do brejku. Jak nám to vyšlo ve Vítkovicích, tak to vyšlo Hattricku,“ řekl trenér FBC Tomáš Svačinka.

„Mám radost. Jsem rád, že se mančaft pomalu zvedá. Z kluků je cítit, že se chtějí rvát o body. Plníme, co si řekneme před zápasem. Chce to je trpělivost, nenechat se vybláznit a myslím, že budeme zpátky ve hře,“ prohlásil kouč Hattricku Jan Nizner.

Livesport superligy florbalistů - 12. kolo FBC Ostrava - Hattrick Brno 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky: 52. Klimscha, 56. Gál - 19. Sládeček, 21. Fuchs, 40. Vlach, 56. M. Hronek.