Florbalisté Chodova zdolali ve šlágru kola Bohemians, vyhrála i Boleslav

Chodov byl blízko výhry za tři body, ale čtyři sekund před koncem třetí třetiny vynutil prodloužení Lukáš Blaszczyk. V čase 62:54 rozhodl Jiří Bauer. „Výsledek je pro nás takový polojasný, protože jsme měli získat tři body. Myslím si, že bychom si je dnes i zasloužili. Výkon byl velmi dobrý, co se týče obrany i hry na balonku. Mrzí mě, že jsme ztratili bod, ale máme se od čeho odrazit,“ řekl trenér Chodova David Podhráský.

„Bylo to hodně tvrdé utkání. Byli jsme svědky spíše hokejového než florbalového utkání. Bylo to dnes o zranění a také máme některé hráče zraněné. Ale každý hraje něco, na co má, a má svoji filozofii,“ uvedl kouč Bohemians Michal Jedlička.

Vítězství Střešovic nad Otrokovicemi zařídil pěti body za gól a čtyři asistence Martin Šindelář. K výhře mistrovské Mladé Boleslavi na Vinohradech pomohl dvěma góly Dominik Beneš.

Úřadující vicemistr Vítkovice po čtvrteční domácí porážce v derby s FBC Ostrava 6:7 odvrátily další ztrátu v Liberci až v závěru. Obrat ze 4:5 dovršil 52 sekund před koncem svou druhou brankou v utkání Rostislav Gattnar.

Livesport superliga florbalistů - 12. kolo Black Angels - Sokoli Pardubice 6:5 (3:1, 1:1, 2:3)

Branky: 4. a 18. T. Hanák, 48. a 50. J. Boček, 18. Hromada, 39. Bauman - 45. a 48. Velc, 8. Rusin, 30. Prix, 44. A. Šmíd. TJ Sokol Královské Vinohrady - Mladá Boleslav 2:6 (0:1, 1:1, 1:4)

Branky: 34. a 57. O. Stuchlík - 49. a 60. D. Beneš, 12. Tadeáš Chroust, 27. D. Šebek, 47. Curney, 60. J. Bína. Chodov - FbŠ Bohemians 5:4 v prodl. (2:2, 2:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 6. Vošta, 17. Slunečko, 23. Komárek, 34. Majer, 63. J. Bauer - 7. P. Šebek, 20. Petrák, 37. Buršík, 60. Blaszczyk. Tatran Střešovice - Panthers Otrokovice 8:3 (2:1, 4:1, 2:1)

Branky: 34. a 37. Piskáček, 15. Martin Čermák, 17. D. Šimek, 26. Němeček, 28. Tlapák, 45. Slavík, 58. Šindelář - 11. Nehila, 23. Jurčík, 52. Hrabal. FBC Liberec - 1. SC Vítkovice 5:6 (2:0, 2:1, 1:5)

Branky: 9. a 54. Světlík, 24. a 40. Valeš, 18. Klucho - 45. a 60. R. Gattnar, 47. a 56. Delong, 39. Nehera, 50. Zubek. Sparta Praha - FBC Česká Lípa 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)

Branky: 7. a 60. M. Krbec, 34. a 47. L. Ujhelyi, 52. Zouzal, 56. Křenek - 22. a 40. Krajcigr, 18. Štěrba.