Otrokovice šokovaly Vítkovice a srovnaly sérii, Boleslav suverénní

Otrokovice sice ztratily v Ostravě vedení 4:1, ale nakonec slavily díky vítězné brance Jakuba Haši v rozstřelu. Panthers slavili první výhru od 20. prosince, kdy uspěli v Praze proti Střešovicím po výsledku 6:5. „Byl to pro nás typický druhý zápas play off. Musíme se ještě zlepšit a víc se soustředit. Chce to zvýšit tempo na naše domácí peklo,“ řekl trenér Otrokovic Michal Kvapil.



Tatran sice i díky čtyřem bodům za dvě branky a stejný počet asistencí Martina Šindeláře vedl po dvou třetinách nad Chodovem 5:4, ale domácí duel čtyřmi góly otočili. „V první třetině jsme chybami nalili Tatranu energii a v další fázi jsme museli maximum té své věnovat otočení zápasu. Ukázali jsme morál i florbalovou kvalitu,“ podotkl trenér Chodova David Podhráský.

Vítězství Sparty nad Bohemians zařídil třemi body za dvě branky včetně vítězné a jednu asistenci slovenský útočník Lukáš Ujhelyi. „Dnes to bylo důležité vítězství vůle. Série bude ještě dlouhá,“ podotkl asistent trenéra Sparty Radek Skalička.

Na kanonádě Mladé Boleslavi se podílel nejvíce Tadeáš Chroust, autor hattricku a jedné asistence. „Myslím, že Vinohradům v půlce zápasu došla energie, od té doby jsme jen přidávali góly. Tento způsob hry si potřebujeme přenést i do zápasů na Vinohradech,“ uvedl kouč Mladé Boleslavi Petr Novotný.