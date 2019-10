Chodov prohrál na hřišti Vítkovic a ztratil první body v sezoně

Chodov vedl v Ostravě od poloviny úvodní části díky Marku Vávrovi, ale ve 37. minutě vyrovnal Tomáš Sladký a zahájil obrat. Skóre otočil po 22 sekundách třetí třetiny Lukáš Hájek a v 50. minutě zvýšil Rostislav Gattnar. Za hosty zkorigoval stav v čase 52:15 z trestného střílení Martin Pražan.



„Bylo to dnes z naší strany do obrany velmi kvalitní a odmakané. V útoku jsme si vytvořili naší kreativitou hodně šancí ke skórování. Na to, kolik hráčů je stále mimo hru, tak mám ze hry dobrý pocit. Takový zápas jsme potřebovali,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Brus.

„Byl to tradičně hodně emotivní zápas ve skvělé atmosféře. My jsme ve druhé třetině na nějaký čas vypadli z role a tím jsme Vítkovice nakopli. Ve třetí třetině mohly vyhrát oba týmy, ale my jsme své šance neproměnili,“ uvedl kouč Chodova David Podhráský.

První výhru v sezoně oslavili hráči FBC Ostrava, kteří zvítězili nad nováčkem Hattrickem Brno 10:3 a hattrickem se na tom podílel Dominik Eichner. Hattrick na své premiérové vítězství mezi elitou čeká a zůstává poslední.

Česká Lípa vyhrála nad dalším nováčkem Black Angels 9:5 a posunula se na páté místo. Shodně čtyřmi body za tři branky a jednu přihrávku k úspěchu pomohli Radek Krajcigr a Jaromír Ekl.

Tipsport superliga florbalistů - 6. kolo FBC Ostrava - Hattrick Brno 10:3 (2:1, 4:1, 4:1) Branky: 12., 24. a 38. Eichner, 45. a 59. Sovják, 7. Posselt, 21. Juhaňák, 34. Zapletal, 42. Sládek, 46. Kaloč - 9. Martin Nagy, 38. Coufal, 57. Gold. 1. SC Vítkovice - Chodov 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) Branky: 37. Sladký, 41. Hájek, 50. Gattnar - 11. M. Vávra, 53. Pražan z tr. střílení. FBC Česká Lípa - Black Angels 9:5 (1:1, 2:3, 6:1) Branky: 38., 53. a 60. Ekl, 33., 49. a 60. Krajcigr, 18. a 47. M. Tichý, 49. Slaný - 27. a 54. Boček, 16. Hanák, 21. Renčín, 34. Hněvkovský z tr. střílení.