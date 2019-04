Domácí florbalová sezona vrcholí, Ostrava se chystá na superfinále

Ostrava hostí superfinále podruhé a znovu ve stejném obsazení týmů. „Bude to absolutní odveta jak mezi muži, tak mezi ženami a byli bychom rádi, kdyby se vyrovnala loňská návštěva, tedy něco málo přes osm tisíc diváků. Prodeje jsou podobné, počasí nám fandí v tom smyslu, že venku hezky asi nebude. Mohli bychom tu loňskou návštěvu tedy překonat,“ konstatoval prezident florbalové unie Filip Šuman.

Jestliže vloni na domácí ostravské půdě získaly ženy Vítkovic zlato, mužům titul těsně unikl. „Možnost vyhrát titul doma v Ostravě se už nemusí opakovat alespoň pro některé z nás. Máme extrémní motivaci oslavit titul doma, před osmi tisíci fanoušků. Připravujeme se na to trošku jinak než vloni. To jsme měli cíl se do toho superfinále dostat, letos to chceme vyhrát,“ řekl kapitán Vítkovic Tomáš Sladký, který s týmem na zlato čeká od roku 2014.

Vítkovice si zahrají superfinále už pošesté a opět se poměří s vítězem dlouhodobé části. „V poslední dekádě jsme s Vítkovicemi odehráli spoustu velkých zápasů a víme, co od sebe čekat. Bude to vyrovnaný zápas, rozhodovat budou maličkosti, výkony brankářů, produktivita střelců,“ konstatoval trenér úřadujících mistrů z Mladé Boleslavi Jan Pazdera, jehož výběr vloni zvítězil 6:5 v prodloužení, ale jinak má v play off s Vítkovicemi výrazně horší bilanci vzájemných zápasů.

Vítkovické ženy nastupují k duelu o všechno už počtvrté v řadě a budou útočit na čtvrté zlato. Před rokem Chodov udolaly v prodloužení 3:2. „Asi se nemáme čím překvapit, uděláme maximum, abychom v Ostravě zvedli pohár nad hlavu my,“ řekl kouč vítkovických obhájkyň titulu Tomáš Martiník.

Chodov, který naposledy slavil prvenství v roce 2015, se cítí ve větší psychické i herní pohodě než před rokem. „Prospěla nám hodně změna v semifinálové sérii, to, že jsme po letech nehráli s Tigers, ale s Ostravou. Věděli jsme, že to bude vyrovnané, a zvládli jsme to 4:0. Cítíme se v pohodě a na holkách to je vidět, jsme v lepší psychické kondici než vloni a věříme, že to dotáhneme ve finále,“ uvedl trenér Lukáš Procházka.