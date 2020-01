Převrat se nekoná. České florbalisty dál povede kritizovaný finský kouč

Zmíněná trojice povede florbalovou reprezentaci už příští týden v kvalifikaci na mistrovství světa.

„Jsou hráči, kteří se vyjádřili, že pod trenérem Kettunenem nechtějí reprezentovat a jsou odhodláni se vzdát i případné účasti na mistrovství světa. Na druhou stranu je v reprezentačním týmu početná skupina hráčů, která za trenérem stojí,“ uvedl ve svazové tiskové zprávě Václav Culka, předseda Komise reprezentace Českého florbalu.

Ten zároveň přiznal, že zatím ví jen o dvou konkrétních florbalistech - Matěji Jendrišákovi a Lukáši Veltšmídovi - kteří v reprezentaci skončili. Nicméně řada dalších se omluvila z kvalifikace, která se příští týden odehraje v Lotyšsku.

„Je na nich, aby zvážili, jestli chtějí být součástí reprezentace, národní tým jim bude otevřený. V přípravě na šampionát do Finska musí být ale jen ti, kteří budou mít zájem reprezentovat. Bude to tým, který si Petri Kettunen složí a bude mu důvěřovat. Přiznávám, že to může být jiný tým než doposud, více složený z mladších hráčů. Ale rozhodně tím nerezignujeme na svoje ambice. V týmu budou hráči se zkušenostmi z MS, budou tam juniorští mistři světa,“ uvedl Culka.

Hráčům, kteří odmítají reprezentovat či se omlouvají, se nezamlouvá způsob práce trenéra Kettunena či herní systém, který zvolil. Po krachu na listopadovém turnaji Euro Floorball Tour dokonce rezignovali dva jeho asistenti, Milan Fridrich a Pavel Brus, oba někdejší vynikající reprezentanti a dnes uznávání trenéři. Jejich spolupráce nefungovala, lišily se pohledy na přípravu, nominaci i individuální práci s hráči.

„Vnímal jsem, že je můj názor bezpředmětný, svědomí mi nedovolilo podepisovat se pod jiný. Důvěra hráčů v realizační tým nebyla, proto jsme skončili. Jsou tam křivdy a neshody z prvních dvou let (pod Kettunenem). Nepodařilo se je vyřešit,“ řekl před dvěma týdny Brus pro iDNES.cz.

Svaz dokonce zvažoval, že právě on by mohl Kettunena okamžitě nahradit, jenže nakonec funkci nedostal, protože se nechtěl vzdát trénování v superligových Vítkovicích, kde má podepsanou víceletou smlouvu.

„V koncepci reprezentace je dlouhodobě zakotveno, že hlavní trenér reprezentace nemá být současně trenérem superligového klubu. Je to jak z důvodu komunikace, kdy od konkurentů potřebujete detailní informace o hráčích a jejich fungování, což vám ale trenéři z konkurenčních důvodů nechtějí dát. Komunikace mezi reprezentací a kluby tak často následně vázla. Působení trenéra v rámci superligy bylo vnímáno problematicky a tím trpělo následné fungování reprezentace v mnoha hlediscích - od nominace přes hodnocení akcí, názory na přípravu reprezentantů či jakékoliv diskuse o přestupech spojené s klubem, kde trenér působil,“ vysvětluje důvody Culka.

I proto nakonec u týmů zůstává kritizovaný Kettunen. Tomu budou až do světového šampionátu, které se shodou okolností hraje ve Finsku, pomáhat jeho krajané Ahtianien a Kuussaarri.

Prvně jmenovaný už u české reprezentace po boku Petriho Kettunena působil v minulém reprezentačním cyklu. Kuussaarri byl v minulosti hlavní trenér ženského finské reprezentace v letech 2009 až 2013 (získal dvě stříbra na MS).