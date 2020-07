Zozulák má stále stejný respekt, míní kapitán pardubických florbalistů

„Celá kabina si to pochvaluje. Měli jsme spoustu herních jednotek pět na pět, kádr nemá třicet lidí, takže v menším počtu mají tréninky větší intenzitu,“ lebedí si obránce Sokolů Pardubice Radek Formánek v rozhovoru pro klubový web.



„Každý se na ty tréninky víc těší, je to daleko větší zábava, než běhat po Vinici s železnými tyčemi a mlátit do stromů, jako tomu bylo kdysi dávno,“ dodává pětadvacetiletý kapitán Sokolů, jenž si „céčko“ na dresu vysloužil dlouhou cestou z přípravky až do prvního týmu.

Co říká na nového kouče obecně? „Bezpochyby nám ze hřiště odešla největší persona pardubického florbalu, borec, který toho dokázal nejvíc z nás všech. Všechny ty zkušenosti si však Martin přenáší do trenérské role a vypadá to, že ho práce s námi baví. Všichni ho respektujeme stejně, jako když byl naším spoluhráčem,“ tvrdí „Foro“.

Zozulák ve funkci hlavního trenéra nahradil Ladislava Štancla, ten se přesunul do role jeho asistenta.

„Společně s Láďou se oba skvěle doplňují, věřím, že to bude všechno fungovat,“ přeje si Formánek. V Pardubicích se dlouhodobě sází na rodinnou atmosféru v klubu. Proto hráči v první fázi přípravy absolvovali také víkendový teambuilding v Horním Bradle.

„Jednoznačným cílem bylo zase trošičku posunout náš hlavní pilíř, kterým je týmovost. Hned na začátku akce jsme odevzdali mobily, ve skupinkách jsme si museli vařit obědy, hráli jsme společenské hry a večer se dobře pobavili u ohně. Celý víkend uzavřel fotbalový zápas starší hráči versus mladíci,“ popisuje Formánek. Hlavní gros florbalistů je ovšem na hřišti, červnovou fázi přípravy tak završil turnaj Prague Challenge, kde Sokoli brali stříbrné medaile.

„Ani nešlo o výsledek, jeli jsme zkoušet nové herní prvky, kterými se chceme prezentovat v superlize. Pravým měřítkem bylo až finále proti Liberci (prohra 7:9). Vyrovnaný zápas, nebýt malého výpadku ve druhé třetině, mohli jsme nad hlavu zvednout pohár za první místo,“ uvažuje Formánek.

Východočeši mají aktuálně týden volna, pak absolvují individuální tréninky až do konce července a společně se opět sejdou na začátku srpna. Poté je čeká tradiční turnaj Czech Open, týmové soustředění, pohár a start ligy.