Bojovnost dopomohla k pardubickým florbalistům výhře. Teprve čtvrté

„Hodně si jí cením i proto, že byla opravdu tvrdě týmově odpracovaná. Jsem rád, že jsme co do bojovnosti v obraně navázali na páteční zápas (s Mladou Boleslaví) a vydrželi jsme to celých šedesát minut,“ uvedl Štancl.

Podle kouče domácích Otrokovic Miroslava Koníčka Východočeši vytěžili z minima maximum.

„V zápase, kde jsme si chtěli udělat hezké Vánoce, jsme si přidali další vrásky. Každý z nás věděl, že Pardubice nesmíme podcenit, že umí hrozit z brejků. A to se ukázalo,“ poznamenal Koníček pro web Českého florbalu.

Předchozí sokové si však s Pardubicemi trochu s předstihem „hezké Vánoce“ skutečně zařídili: Chodov Sokolům vyprášil peří dokonce 17 góly a Boleslav jim jich nasázela 11. Byly to, pravda, konfrontace s ligovými kolosy, kde se reálně nedalo pomýšlet na body, nic to však nemění na faktu, že výsledek 3:11 s Boleslaví značil už 15. porážku mladé Štanclovy skvadry v 19 odehraných kolech.



Otrokovice prachbídnou bilanci Sokolů lehce zkrášlily na 4-0-0-15; ti na nejbližšího konkurenta, jímž je Ostrava, momentálně na poslední 14. příčce ztrácejí pět bodů a skóre mají nadále děsivé 99:165. Záporný rozdíl -66 je o třicet branek horší, než mají v této statistice předposlední pražští Black Angels, jinak v tabulce jedenáctí...

V případě duelu s týmem z města motorů však finální dojem dost pošramotila až závěrečná třetina, v níž Pardubice „dostaly“ 0:5.

„Je velká škoda, že jsme si to v závěru pokazili, když jsme vyrobili zbytečné chyby,“ vracel se k prohře trenér Štancl. „Ale Boleslav dominovala na míčku a výkonnostní rozdíl byl veliký,“ uznal s tím, že s nasazením hráčů byl spokojený.

Další zápas florbalisty čeká až po Novém roce: v sobotu 4. ledna od 18 hodin změří v hale Dašická síly se čtvrtou pražskou Spartou.