Pardubičtí florbalisté nemají z víkendového dvojkola ani bod

Od utkání s nováčkem nejvyšší soutěže z hlavního města si přitom Východočeši slibovali rozhodně víc než výše zmíněný nepříznivý, byť těsný výsledek. Chtěli body.

„Těžko budeme vyhrávat zápasy, ve kterých dostaneme tolik zbytečných branek,“ uvedl kouč Štancl. „Ale pokud jich dáme deset, zvítězit bychom měli. Tentokrát to bohužel nevyšlo, ovšem za žádné situace jsme to nevzdali a bojovali do posledních vteřin,“ ocenil nicméně.

Sokoli po čtyřiceti minutách prohrávali o tři branky 6:9, závěrečnou periodu však ovládli 4:2 a Savický se v 60. minutě postaral o kontaktní gól. Dotáhnout zápas do remízy v normální hrací době už Východočeši proti Black Angels ale nestačili.

Ve výjezdním utkání s Chodovem to bylo úplně jinak - tam naopak Pardubice favorizovaného protivníka zaskočily aktivní hrou a precizní obranou, která po první třetině držela dokonce líbivý stav 1:0. Jenže po přestávce Pražané Sokoly rychle vykázali do patřičných mezí...

„Při pohledu na vývoj skóre je jasné, co celý zápas rozhodlo,“ komentoval trenér Štancl sprchu 0:7 z prostřední části. „My jsme od druhé třetiny přestali dávat góly, a to i z nejvyloženějších šancí,“ dodal.

Vedle zdařilého úvodu mohl po prohře vyzdvihnout ještě jednu věc: způsob, jakým se v pardubickém A-týmu předvedli debutanti Lukáš Kučera a Michal Smola, věkem junioři. Oba vstřelili ambicióznímu Chodovu gól.

Sokoli jsou nyní v tabulce superligy jedenáctí; v sobotu od 19 hodin hrají v hale první Mladé Boleslavi.

V Chrudimi Výjezdní utkání pardubických florbalistů v chrudimské hale v neděli sledovalo 260 diváků. Sokoli v něm jednomu z top favoritů nejvyšší soutěže podlehli 2:8.