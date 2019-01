Florbalisté Pardubic: Se Spartou lze určitě hrát vyrovnaně

„Sparta se tímhle stylem prezentuje už dlouho. Snaží se co nejrychleji přistupovat k protihráčům a vytvářet na ně tlak. V zápasech s nimi je vždycky hodně osobních soubojů. Tou agresivitou jsou v superlize specifičtí,“ konstatuje pardubický střelec Martin Zozulák.

Spartě se to v elitní soutěži očividně vyplácí. Z posledních tří kol sice dokázala vyhrát pouze jednou - teď v neděli jasně 6:1 nad brněnskými Bulldogs -, ale v tabulce jí náleží lichotivé čtvrté místo za extrémně nadupaným trojlístkem Mladá Boleslav, Vítkovice a Chodov. Bodů má navíc stejně jako poslední dva jmenovaní (43) a proti Chodovu jeden zápas v záloze. Letos zkrátka hodně vystrkuje růžky.

„Sparťané mají v sezoně dobré výsledky a v zápase s námi budou jasnými favority,“ upozorňuje Zozulák. „Nicméně to určitě není soupeř, se kterým by se nedalo hrát vyrovnaně. Nastoupíme doma, takže můžeme reálně o body bojovat,“ je přesvědčený.

Sokol má v novém roce na kontě zatím dva zápasy. Jeden z nich jeho příznivce hodně potěšil - to když Pardubičtí porazili v poháru 10:4 Ostravu a postoupili v něm do finále proti Liberci, které se uskuteční ve středu 16. ledna od 17 hodin v Olomouci. Euforii však v sobě hráči moc dlouho neudrželi, už v neděli přišel „výplach“ 2:11 s ambiciózními Vítkovicemi.

„Ten pohárový zápas s Ostravou se nám extrémně povedl. Kromě toho, ačkoli bych nerad snižoval j ejí výkon, právě měla krizi. Bylo to vidět. Neřekl bych, že jsme z té euforie nic nevytěžili - začátek proti Vítkovicím byl dobrý. Ale neproměnili jsme šance a soupeři nám potom utekli i díky čtyřem úspěšným přesilovkám,“ líčí Zozulák. A dodává: „Vítkovice ale mají opravdu velkou kvalitu. Když pak člověk vidí, koho mají v sestavě, uvědomí si, jak silný je to tým.“

V Pardubicích dokázal důsledně trestat minely domácích, což už je trochu obehraná písnička. „To hrozivé skóre je ovšem zkreslené těmi přesilovkami,“ připomíná Zozulák.

Jeho mužstvo ale hojně inkasovalo i v předchozích kolech, při vydřené výhře 7:6 v prodloužení nad pražskými Bohemians i následných porážkách 6:9 s Brnem a 8:9 v nastavení s Libercem. V čem tkví podle Zozuláka příčina?

„Je to asi všechno se vším, nelze vypíchnout jednu konkrétní věc. Jinak bychom ji už dávno odstranili. Možná se do toho částečně promítá už i hlava, když se výsledkově nedaří. Když to týmu jde, hned se hraje jinak, to jsme si ověřili loni. Utkání jsou o detailech, které zápas nakloní na tu, nebo na onu stranu,“ říká Zozulák.

Třebaže Sokol v uplynulém období moc body nesbíral, jeho tabulková situace zdaleka není beznadějná. Na poslední osmou příčku pro play off mu v tuto chvíli chybí pouze šest bodů - přitom včetně klání se Spartou zbývá ještě osm kol do konce základní části.

„Pořád je to otevřené, šest bodů je strašně málo,“ míní Zozulák. Třinácté místo (ze čtrnácti) sice vypadá hrozně, ale určitě nic nebalíme. Chceme se poprat o to, abychom byli výš,“ slibuje kanonýr Zozulák.