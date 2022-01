V Ostravě nebyli dost trpěliví. Teď chtějí pardubičtí florbalisté chytit vlnu

„Výsledek z našeho pohledu úplně neodpovídá hře. Měli jsme tam spoustu dobrých momentů, ale trápili jsme se v koncovce. Na to, co tam Ostravě spadlo lehce, jsme se my hrozně nadřeli. To se pak hraje blbě...,“ glosoval dění v rozhovoru pro web Českého florbalu Milan Koubek, trenér Pardubic.

„Do stavu 5:4 to bylo dobré, ale pak jsme byli moc netrpěliví a začali hodně tlačit na pilu. Otevřeli jsme dvířka v obraně, Ostrava toho zkušeně využila a bylo po zápase,“ mrzelo ho.

Podle útočníka Lukáše Kučery, zvoleného mužem duelu na pardubické straně, Sokoli v první třetině obdrželi dva laciné góly ze standardek, ale jinak vcelku obstáli.

„Utkání bylo těžké, z Ostravy se body nevozí snadno. Nedá se nic dělat. V pondělí hrajeme další zápas, takže se musíme dobře vyspat a naladit se na vítěznou vlnu,“ plánoval Kučera.

V tabulce momentálně předposlední třináctí Sokoli dnes od 17 hodin hostí na Dašické v dohrávce 22. kola superligy devátý Liberec.