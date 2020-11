Florbalisté Vítkovic při restartu superligy ovládli derby s Ostravou

Hattrickem a jednou asistencí přispěl k vítězství Adam Delong. Pět bodů za gól a čtyři přihrávky si připsal Matyáš Šindler, který přestoupil do Vítkovic v létě právě z týmu městského rivala.

Superliga se opět rozjela po koronavirové pauze, která trvala od 10. října. Od 12. října byl kvůli šíření nemoci covid-19 zakázaný i trénink ve vnitřních prostorách až do 4. listopadu, kdy se mohli začít připravovat profesionální sportovci. Nejvyšší soutěž florbalistů získala výjimku na restart s nutností testování před zápasy, které se hrají bez diváků, stejně jako před ní fotbalová první a druhá liga, hokejová extraliga, ligy mužů a žen v basketbalu, házené a volejbalu.

„Snažili jsme se režim přizpůsobit tomu, ať je ta změna co nejmenší. Udělali jsme si nějaké přáteláky mezi sebou a měli jsme hodně tréninků. Myslím, že fyzicky to nebylo špatné, ale samozřejmě ten deficit je vidět,“ řekl trenér Vítkovic Pavel Brus. „Všichni budou mít stejné podmínky v tom, že se budou snažit co nejrychleji smazat ten rozdíl, co bylo předtím a co je teď. Nám se to v prvním zápase povedlo lépe.“

Podle kouče FBC Ostrava Jakuba Robenka byla příprava v pauze zvláštní. „Je to těžké. Je to nějaká forma improvizace, kterou ani nejsme schopni říct, jestli děláme dobře nebo špatně. Měli jsme pět tréninků pohromadě v normálním režimu, ale připravit se na tak kvalitní tým, jako jsou Vítkovice, bylo těžké,“ uvedl Robenek.

Skóre derby otevřel po 122 sekundách vítkovický kapitán Tomáš Sladký a v závěru úvodní části zvýšili už na 4:0 Matyáš Šindler, opět Sladký a Delong. Ten se trefil hned po čtyřech vteřinách po buly po třetí brance. V polovině utkání sice snížil Ivo Dohnal, ale po třech sekundách závěrečného dějství se totožně prosadil opět po Šindlerově buly Delong.

Až na sedmibrankový rozdíl zvýšili Ondřej Sidunov, Delong, který v přesilové hře dovršil hattrick, a Rostislav Gattnar. Domácí zkorigovali stav díky Lukáši Herblichovi a Dominiku Klimschovi. Poslední slovo měl ale vítkovický Jiří Besta.