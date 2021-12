Sparta se po výhře nad Black Angels posunula na 5. místo před Bohemians

Sparta s Black Angels prohrávala 0:2 i 2:4, ale vývoj otočila a v čase 49:39 rozhodl Lukáš Ujhelyi. Radoval se proti Black Angels stejně jako před týdnem v semifinále Poháru Českého florbalu, které Sparta vyhrála 8:4.

„Asi jsme si mysleli, že to po tom poháru i po zápase s Bohemkou půjde samo, ale nešlo. Proto to bylo drama až do konce,“ řekl trenér Sparty Ondřej Kašpárek.

Otrokovice vedly nad Bohemians už 8:3, ale Šebek čtyřmi trefami mezi 51. a 59. minutou snížil na rozdíl jediného gólu. Výsledek ale pečetil 43 sekund před koncem při power play do prázdné branky Peter Nehila. Vylepšil si tak bilanci v utkání na tři trefy a jednu přihrávku.

Livesport superliga florbalistů - dohrávky 17. kola Panthers Otrokovice - FbŠ Bohemians 9:7 (3:2, 4:1, 2:4)

Branky: 34., 37. a 60. Nehila, 5. a 11. Červenka, 28. a 43. Gašparík, 7. Vykopal, 40. Halama - 51., 53., 56. a 59. P. Šebek, 5. a 14. Petrák, 27. Tomčo. Sparta Praha - Black Angels 5:4 (2:3, 0:1, 3:0)

Branky: 10. Kareš, 15. Garčar, 42. Matěj Čermák, 49. M. Krbec, 50. L. Ujhelyi - 2. T. Hanák, 5. Hromada, 19. J. Boček, 32. M. Boček