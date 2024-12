Florbalový happy end. Český hráč k bronzu získal i ženu, tleskala celá hala

„V utkání o bronz nejen skóroval a asistoval, ale také se zasnoubil. Oběma moc gratulujeme,“ píše oficiální web českého florbalu k několikasekundovému příspěvku na sociálních sítích.

„Měl jsem ten nápad v hlavě už poslední rok. Chtěl jsem to udělat po finále, ale ani s bronzem nebylo na co čekat,“ líčil po utkání hráč Tatranu Střešovice, nyní již snoubenec.

Akce byla pečlivě připravená.

„Moje sestra měla u sebe prstýnek a podařilo se nám to utajit. Jsme spolu s Natálií už devět let, takže jsem moc rád, že jsem to udělal, že jsem se konečně odhodlal,“ dodal.

A reakce snoubenky? Nádherně usměvavá s polibkem na konec.

Meliš zaznamenal v zápase o bronz proti Lotyšsku zkraje třetí třetiny asistenci na Bestovu branku, v závěru přidal i poslední gól zápasu, který Češi ovládli s přehledem 8:2.