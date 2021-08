Mladí florbalisté jsou v semifinále domácího MS, vyzvou Švédsko

Lotyši favoritovi odolávali před 603 diváky v Městské hale Vodova do 8. minuty, kdy otevřel skóre Matěj Pěnička a hned za 22 sekund zvýšil Tomáš Hanák. Za tři minuty už po trefách Matyáše Bachmeiera a Matěje Havlase vedli domácí 4:0.

Vzápětí sice snížil v přesilové hře Jekabs Keišs, ale ve druhé třetiny zvýšili Češi náskok díky Hanákově trefě a po další jeho šanci si při české početní výhodě srazil do vlastní branky balonek obránce Armand Savins.

V závěrečném dějství po gólu kapitána Filipa Formana využil přesilovku Matěj Čermák, pak zkorigoval stav na 2:8 Sandis Levalds. Češi ale ještě navýšili výhru. Další početní výhodu využil Petr Majer, potom dvěma brankami dovršil hattrick Pěnička a výsledek zpečetil pět sekund před koncem Vojtěch Klápa.

Devatenáctiletý Forman díky gólu a asistenci vyrovnal se 16 body český rekord juniorských šampionátů, o který se nyní dělí s Filipem Langerem. Forman v osmi duelech vstřelil pět gólů a na 11 přihrál, Langer má z devíti duelů na kontě 10 branek a šest asistencí.

„Nesleduji to. Právě jsem se to dozvěděl a je to pro mě novinka. Nebudu na to ale dál koukat. Hlavní je tým a pro ten já hraji,“ řekl Forman webu Českého florbalu. „Lotyši jsou hodně fyzičtí. Věděli jsme to a připravovali jsme se na to. Chtěli jsme je hlavně přehrát florbalem a ne s nimi zbytečně bojovat na mantinelech. Myslím si, že jsme to splnili do puntíku a výsledek mluví za vše,“ doplnila opora pražských Bohemians.

Mistrovství světa juniorů ve florbalu v Brně Skupina A:

Česko - Lotyško 12:2 (4:1, 2:0, 6:1)

Branky: 8., 55. a 59. Pěnička, 8. a 31. T. Hanák, 10. Bachmaier, 11. Havlas, 36. Savins vlastní, 43. F. Forman, 45. Matěj Čermák, 54. Majer, 60. Klápa - 12. Keišs, 48. Levalds. Finsko - Slovensko 13:4 (3:3, 3:0, 7:1)

Skupina B:

Dánsko - Německo 4:7 (2:1, 1:4, 1:2)

Švédsko - Švýcarsko 7:1 (1:0, 2:0, 4:1)



Konečná tabulka skupiny A Tým Z V R P S B 1. Finsko 3 3 0 0 33:12 6 2. Česko 3 2 0 1 29:10 4 3. Lotyšsko 3 1 0 2 20:36 2 4. Slovensko 3 0 0 2 16:40 0