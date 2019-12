Nikdy jsem nevěřila v medaili jako letos. Jsem na tým pyšná, říká Jiráková

I přes čtvrté místo jste sehrály výborný šampionát, viďte?

Mám z něho dobrý pocit. Jen ta medaile tomu chybí.

Co k ní scházelo?

Netuším. Pracovaly jsme i na mentální přípravě. Něco tam chybí, ale nevím, co to je.

O čem jste se s mentálními koučem bavily?

Abychom cítily týmového ducha. Byly jsme tu jako rodina. Asi nikdy jsem nevěřila medaili jako letos. Jsem na celý tým pyšná. Skočila bych do střely za každou hráčku a udělala bych všechno. Mrzí mě, že končíme bez medaile.

Jak jste zapomínaly na kolaps se Švýcarkami?

Strašně těžce, cestou domů jsme nikdo nemluvil. Ale večer jsme měly týmovou poradu, zapálily si svíčky, zazpívaly a kupodivu jsme se z toho dostaly strašně rychle. Jsem opravdu pyšná, nastupovaly jsme do zápasu jako vítězky a šly si pro medaili. Jenže Finky měly něco navrch.

Přesto jste sehrály pěkný a vyrovnaný zápas.

Dá se na tom hledat spoustu dobrých věcí v první a druhé třetině, ve třetí jsme bohužel nechaly Finky převzít iniciativu a nedotáhly to. Dokázaly jsme vyrovnat, ale prodloužení je o jedné střele, kterou jsme prostě nechytly.

Ve druhé třetině jste hrály skvěle, proč jste ve třetí třetině nepokračovaly?

Těžko říct. Já osobně nemám ráda, když se v dobrých okamžicích přerušuje hra, a nám se to přerušilo přestávkou. Do třetí třetiny jsme asi nepřišly úplně dobře připravené, ale něco jsme v sobě našly a dokázaly vyrovnat. Akorát jsme to nedotáhly.

Co se tedy v prodloužení stalo?

Víme, že Veera Kauppi (střelkyně vítězného gólu) je skvělá hráčka, co se týče zakončení. Tam to bylo jen o tom si ji pohlídat, před bránou ale skvěle clonily, takže Jana (brankářka Christianová) neměla šanci.