ONLINE: Česko - Švýcarsko, florbalistky hrají na MS o historické zlato

Češky do finále postoupily přes Finsko, které na MS porazily až na čtrnáctý pokus. O výhře 1:0 rozhodla v sobotu v závěru branka kapitánky Michaely Kubečkové. Švýcarky, které dosud jediný titul získaly v roce 2005, způsobily senzaci po výhře 6:3 nad vítězkami posledních devíti šampionátů Švédkami.
ONLINE: Česko – Švýcarsko
Švýcarsko Češky porazily na minulém MS před dvěma roky v Singapuru v duelu o třetí místo 5:4 a přidaly historicky druhou medaili. Celkově s nimi na světových šampionátech sehrály 13 zápasů, z nichž čtyři vyhrály a devět prohrály.
„Můžeme očekávat velkou bitvu. Potkají se dva týmy, které tady fyzicky působí úplně nejlíp a nejdynamičtěji. Máme za sebou zápas ve skupině, který byl krásný, a věřím, že dokážeme podobný výkon zopakovat i ve finále,“ připomněl Procházka pondělní výhru z Brna 7:4.
Nejlepší českou střelkyni a nejproduktivnější hráčku na turnaji Šárku Staňkovou trochu překvapilo, že finálovým sokem není Švédsko. „Ale na druhou stranu, když jsme se na ten zápas dívaly, tak Švýcarky vlastně měly ten zápas pod kontrolou. Švédky k ničemu nepouštěly a zaslouženě vyhrály,“ uvedla obránkyně švédského Kalmarsundu.
Věří, že Češky udělají poslední krok a získají první české zlato v kategorii dospělých. Mužský národní tým získal stříbro v letech 2004 a 2022. „Já myslím, že jak my, tak ony jsme tady ukázaly, že máme formu. Hrajeme moc dobrý florbal a já doufám, že my navážeme ať už na semifinále nebo na zápas se Švýcarkami ve skupině. A jenom doufám, že to urveme,“ doplnila Staňková.
Duel bude sledovat zcela zaplněná Ostravar Aréna pro téměř devět tisíc diváků. „Musím říct, že si tu atmosféru užívám. Užívala jsem si ji v Brně, kde ta divácká kulisa byla neskutečná. Tady je trošku jiná, protože ta hala je větší. Nicméně je to pořád náš šestý, možná i sedmý hráč na hřišti, který nám neskutečným způsobem pomáhá. Moc se těším, co fanoušci zase předvedou,“ dodala Staňková.
Týmy Švédska a Finska se od 12:45 utkají o bronzové medaile. Jeden ze severských favoritů tak zůstane poprvé v historii bez cenného kovu. Švédky mají z dosavadních 14 šampionátů 11 zlatých, jednu stříbrnou a dvě bronzové. Finky získaly dvě zlata, devět stříbrných a tři bronzy.