Nuda, kapitán nedohrává. Co před bitvou o postup ukázalo Švýcarsko?

Švýcarská lekce pro české florbalisty znamenala nejen to, že pravděpodobně do play off nepůjdou z prvního místa ve skupině B, o čemž se rozhodne dnes.

„Zvítězit jsme nad Švýcarskem chtěli, to jednoznačně, ale výsledkově to velká komplikace není. Pokud to na turnaji půjde tak, jak bychom chtěli, tak v semifinále stejně potkáme jeden z top týmů světa. S tím jsme počítali. Porážka může být menším zásahem do naší pohody. Jsem si ale jistý, že nás neovlivní, a že budeme schopni podávat mnohem lepší výkony než v neděli, neboť tam to bylo dost nudné,“ nebral si servítky obránce Ondřej Němeček.

ONLINE: Česko vs. Švýcarsko podrobná reportáž od 18:45

Reprezentanti šli do duelu proti tradičnímu soupeři nejen s tím, že měli se Švýcarskem letos bilanci jedné výhry a jedné prohry, ale také s vědomím, že Švýcaři proti nim začali hrát jinak než dřív.

„Od doby, co jsme je (v září) porazili v Katovicích, tak s námi jak na Euro Floorball Tour tak dnes extrémně zpomalují hru. Nechtějí s námi jít do lítání nahoru dolů, kde si myslím, že je kvalita na naší straně,“ všímal si český kapitán Tom Ondrušek, startující už na svém pátém světovém šampionátu.

Jinými slovy: pokud v Helsinkách na bitvu se Švýcarskem dojde ještě jednou, bude potřeba přijít s něčím, co tuto zpomalovací taktiku překoná. A bylo by to potřeba, protože v tomto duelu už by šlo o medaile.

Do toho se čeští borci potýkají s vlastní taktikou. „Občas v situacích, které by volaly po zakončení, hodně přehráváme. Na tom pracujeme poslední dva roky, daří se to celkem odbourat, nicméně se Švýcary jsme udělali chybu. Oni dali o dva góly víc. Tým je mladý, na druhou stranu je plný výborných hráčů, kterým věřím, a prohra na tom nic nezměnila,“ děl brankář Lukáš Bauer.

„Do tuhého“ začne pro svěřence Petriho Kettunena jít dnes, kdy od 18.45 hrají s Norskem o přímý postup do čtvrtfinále. Aby nemuseli jít do předkola a tudíž znovu na hřiště hned v úterý, potřebují houževnaté Nory porazit.

Že je při dobývání norské tvrze nečeká nic snadného není potřeba nikomu zdůrazňovat.

„Jako tým a jako jednotlivci máme (po Švýcarsku) k zamyšlení, proč jsme kolem 25. až 30. minuty vypnuli a přestali jsme hrát top zápas. To utkání obecně nemělo moc vysokou úroveň a my jsme v něm hodně slábli. Ve třetí třetině jsme pustili Švýcary do hodně vyložených šancí, a přišlo mi, že jsme se strašně zhoršili ve hře s míčkem,“ přiznal Ondrušek otevřeně.

On sám třetí dějství sledoval jen v teplákové soupravě, zápas nedohrál. Stejně jako v pátečním úvodním duelu proti Německu (11:0) dostali do závěru příležitost jiní.

„Musel by to říct trenér, jaký je to záměr. Zranění v tom není. Nevím, jestli to byl záměr z důvodu špatného výkonu, nebo trenér chtěl, aby se na hřiště dostali všichni hráči. Na výsledek zápasu to podle mého názoru vliv nemělo,“ podotkl útočník Chodova.