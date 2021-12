Finské slzy, český řev. Bude dlouhá noc, jako v té písničce, plánovali florbalisté

Petrimu Kettunenovi se několikrát zachvěl hlas, když vysekával jednu poklonu za druhou na adresu české florbalové reprezentace.

„Klobouk dolů, můžeme být hrdí, jaké máme hráče, excelentní tým, Bauer byl nejlepším brankářem tohoto turnaje,“ hledal nové a nové superlativy finský kouč, který bronzem splnil svoji misi u národního týmu.

Kettunen se po úspěšné misi vyznal na svém facebookovém profilu, že u českého týmu i s trénováním končí.

V plánu bylo, že o jeho budoucnosti u týmu se bude jednat hned příští týden. To si ale Kettunen v sobotu nemínil pouštět do hlavy. Během přijímání gratulaci se mu leskly oči slzami dojetí.

„Zápasu o bronz na mistrovství světa jsem se účastnil dvakrát, vždycky s českým týmem. Teď z něho mám medaili. Každá medaile je unikátní. Je o něco lepší vyhrát o třetí místo než prohrát finále,“ hlásil kouč.

Na veřejnost často působil jako nepřístupný morous, ale lidé uvnitř reprezentace věděli, kolik snahy a ústupků byl ochoten přinést, aby za ním zůstal úspěch. Učil se projevovat víc emoce, které čeští hráči potřebují ze svého kouče cítit, přistoupil na intenzivnější komunikaci se svými svěřenci na střídačce během utkání.

Petri Kettunen, trenér českých florbalistů

„Hned po gólu (v prodloužení) jsem se po Petovi podíval. Finská nátura je lehce studenější než česká, ale všichni tři naši finští trenéři mají tento tým strašně rádi, a přáli si, aby to tak dopadlo. Tým odvedl kus práce, oni se radovali, pak jsem si to šel užít s klukama. Euforie a parta, to je ono,“ vyprávěl kapitán bronzové sestavy Tom Ondrušek.

Partu a oddanost společnému cíli vyzdvihovali všichni, kdo s medailí na krku mašírovali z plochy v Hartwall Areně do šatny.

„Za stavu 1:3 na začátku třetí třetiny to bylo těžké. Kdyby Švýcaři utekli na 1:4, už by to zřejmě bylo moc. Nejtěžší ale byla pro nás druhá třetina. Tempo bylo pomalé a emoce tam nebyly. Čeští hráči ale potřebují mít emoce vysoko. Když jsme tuhle složku hry dostali zpět, byli jsme zase v zápase a bylo možné ho vyhrát,“ připomněl kritické okamžiky Kettunen.

Za nepříznivého stavu provedl změny v sestavě, které měly podle autora vítězného gólu Filipa Langra efekt i v tom, že se hráči museli začít zase víc soustředit na spolupráci mezi sebou.

„Změny byly relativně velké, chemie mezi hráči v nových lajnách vybudovaná nebyla, takže jsme se museli zaměřit na tyto věci. Komunikovat, soustředit se,“ řekl Langer.

V utkání si prošel emocemi od první třetiny, kdy nedal trestné střílení, až po prodloužení a rozhodující trefu.

„Upřímně jsem si myslel, že gól (z trestného střílení) dám. Byl jsem z toho docela špatný, ale hodil jsem to za hlavu, protože jsem věděl, že takových momentů je ve florbale i v životě spousta. Už jsem si jich pár prožil, a myslím, že s nimi umím pracovat. Tak jsem si věřil a snažil jsem se koukat dopředu,“ řekl možná největší talent současného českého florbalu.

MS florbalistů příloha iDNES.cz

Před dvěma lety dal rozdílový gól ve finále juniorského mistrovství světa v kanadském Halifaxu, dnes se podepsal pod zisk bronzu na mistrovství světa dospělých.

Oba úspěchy se mu těžko srovnávaly. „Nevím, podle čeho bych to měl řadit. Týmový úspěch a týmová atmosféra je zase úplně jiná, než to, co jsme měli v Kanadě, museli jsme řešit trochu jiný problémy uvnitř toho týmu, které se nám povedlo vyřešit. Když se na ty medaile budu koukat, tak budu vzpomínat na zážitky, asi i na oslavy a samozřejmě na celý proces, který vedl k úspěchu,“ zamýšlel se Langer.

Oslavy tým naplánované neměl, během celého turnaje ale směřoval k tomu, aby byly dlouhé. Nebo alespoň aby byla dlouhá jeho poslední noc v Helsinkách, jak o ní zpívala ve svém šlágru Helena Vondráčková po každém gólu českých hráčů.

All starts mistrovství světa Brankář: LUKÁŠ BAUER

Obránci: Juha Kivilehto (Finsko), Tobias Gustafsson (Švédsko)

Útočníci: MAREK BENEŠ, Ville Lastikka, Justus Kainulainen (oba Finsko)

Nejužitečnější hráč: Ville Lastikka (Finsko)

„Bude to obrovitánské. Dopředu se to plánovat nedá, moc z nás slavit ani neumí. Nejlepší stejně je, když to v šatně bouchne a začne to stříkat a je to velké,“ předpovídal Langer.

Jednoho člena mužstva však čekaly letos už třetí oslavy. Útočník Adam Hemerka postupně křepčil se zlatem z juniorského mistrovství světa, s titulem z české ligy s Mladou Boleslaví a teď s bronzem z Finska.

Ze zlatého juniorského týmu byli v Helsinkách celkově čtyři borci, vedle Hemerky ještě Lukáš Punčochář, Filip Forman a Matěj Havlas.

„Byli hodně výrazní. Havlas vletěl do třetí třetiny na Švýcarsko, dal gól a pomohl nám. Můžeme být hrdí, jaké hráče máme,“ chválil kouč Kettunen.

Pro nejproduktivnějšího hráče českého celku Marka Beneše (dal 7 gólů a přidal 4 nahrávky) byl bronz o to sladší, že před šampionátem netušil, zda šampionát odehraje celý. Několik týdnů před ním měl potíže s kolenem, tvrdě pracoval na rekonvalescenci a na kondici.

„Jsem strašně šťastný. Včerejší výkon (v semifinále) byl prostě super, o kousek nám to uteklo. O to je to teď zase sladší. Ještě poslední věc: to jak jsme dneska zápas otočili, to ukázalo neskutečnou mentální sílu týmu. Ze všech těchto věcí jsem naprosto šťastný. Samozřejmě před semifinále jsme do toho šli, že chceme vyhrát zlato, ale myslím si, že to teď řešit nebudeme. Ten zápas se prostě včera stal, dneska jsme to otočili a užijeme si to,“ líčil Beneš.