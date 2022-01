Florbalisté Vítkovic porazili Liberec, Hattrick Brno bude bez play off

Florbalisté Vítkovic porazili ve 24. kole superligy doma devátý Liberec 6:2 a upevnili si třetí místo v tabulce. Naději na postup do předkola play off ztratil jedenáctý Hattrick Brno, který podlehl doma FBC Ostrava 2:8 a na desáté Otrokovice ztrácí se dvěma zápasy do konce při horší bilanci ze vzájemných utkání stále šest bodů.