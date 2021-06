Boleslav zabojuje o druhé florbalové zlato v Praze před fanoušky

Kvůli protikoronavirovým omezením se vrchol sezony nevrátil po dvou letech v Ostravě a loňském předčasném konci sezony do O2 areny, ale bude se hrát v nedaleké UNYP Areně na Podvinném mlýně.

„Přestože se situace mění doslova každým dnem, tak jsme rádi, že je možnost, aby fanoušci byli v hale. Je to vlastně poprvé od podzimu, kdy se odehrají florbalová utkání před diváky a zrovna to budou ta nejdůležitější. Na superfinále jich tak bude několik stovek,“ řekl ředitel úseku marketingu a komunikace Českého florbalu Roman Urbář.

UNYP Aréna má kapacitu přes 1 000 diváků a bude se moci zaplnit zhruba z poloviny. „Snažili jsme se se superfinalisty řešit co nejlepší nastavení pro to, aby byla utkání v dobré atmosféře. I proto jsme nedali vstupenky do veřejného prodeje a po splnění nějakých závazků většinu kapacity dali k dispozici superfinalistům, aby si vzali své fanoušky,“ uvedl Urbář.

Ostatní mohou duely sledovat v televizi. „Jsem rád, že se podařilo dostat obě utkání do přímého přenosu. Ženské superfinále bude vysílat na svých digitálních kanálech a HbbTV a zhruba v polovině utkání vstoupí i živě na ČT sport, kde bude mužské superfinále v přímém přenosu celé,“ popsal Urbář.

Diváci byli naposledy na florbalových duelech 4. října, od dalšího dne se už soutěže hrály bez nich. Superliga byla kvůli opatřením proti covidu-19 přerušena od 12. října a opět se začala na výjimku od ministerstva zdravotnictví hrát 16. listopadu, extraliga žen se znovu rozběhla až 23. ledna.

„Je to super. Ani jsem s tím nepočítal, ale popravdě jsem na to ani nemyslel. Pro mě je důležité se soustředit na zápas. Jsem rád, že tam bude někdo z rodiny, na druhou stranu to ani pořádně vnímat nebudu. Řekl jsem si, že celou sezonu nebudu koukat na tribunu a tak to asi zůstane,“ řekl kapitán Mladé Boleslavi Jan Natov. „Není to velká hala, je menší a jsem rád, že tam diváci budou,“ přidal čtyřiatřicetiletý kapitán Vítkovic a bývalý reprezentant Tomáš Sladký, který po zápase ukončí kariéru.

Přiznal, že by za současných okolností raději hrál klasickou sérii play off než superfinále na jeden zápas, které se koná od roku 2012. „Myslím si, že marketingově už jsme pro florbal udělali maximum a momentálně se dostáváme do doby, kdy se můžeme zase soustředit na sportovní stránku a samotnou kvalitu hry. Není tajemstvím, že superfinále ubírá na kvalitě a top hráči mají méně kvalitních zápasů během sezony,“ řekl Sladký.

„Klidně bych si sérii zahrál. Ale teď je na řadě jeden zápas, takže to budeme muset zvládnout v něm,“ doplnil Natov.

Boleslav v posledních letech vládne základní části superligy, ale finálový triumf má pouze jeden.

Přidá druhé zlato?