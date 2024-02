Střešovičtí florbalisté udolali Chodov a posedmé ovládli český pohár

Střešovice po vítězství ve finále Poháru mistrů v Praze nad švédským Falunem z konce ledna dosáhly na další úspěch v sezoně. V Poháru Českého florbalu se radovaly po 13 letech. Loni v dubnu se vrátily na trůn v domácí nejvyšší soutěži po osmi letech a slavily 17. titul.

Po 135 sekundách hry se ujal vedení Tatran, který využil přesilovou hru při vyloučení Radima Slunečka. K levé tyči branky Karla Hodíka se trefil po přihrávce Marka Beneše Matěj Havlas. Chodov na konci první třetiny skóre otočil. Po chybě v obraně Střešovic v 17. minutě přihrál Vojtěch Petráň Antonínu Votavovi, který vyrovnal. Po další Petráňově asistenci 62 sekund před koncem doklepl balonek u pravé tyč Martin Skřivánek.

Radim Slunečko (vlevo) z Chodova a Jonáš Kreysa ze Střešovic

Chodov se na přelomu první a druhé části ubránil při vyloučení Mikuláše Komárka. Náskok držel Chodov do 46. minuty, kdy do Benešovy přihrávky vložil hůl ve velkém brankovišti Tomáš Hanák a usměrnil balonek do branky. Další přesilovku Tatranu při Komárkově trestu přerušil po 31 sekundách faulem Matěj Havlas.

V 56. minutě si ale našel střeleckou pozici před velkým brankovištěm Adam Tlapák, zamířil do levého horního rohu branky a otočil stav ve prospěch Tatranu. V čase 58:16 při vyloučení Ondřeje Vošty zvýšil bekhendovým blafákem Havlas. Tři sekundy před koncem ještě zkorigoval výsledek Marek Vávra.