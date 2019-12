Profesionalizovat florbal, radí jeho šéf, jak vymanit mistrovství z nudy

V tomhle ohledu je to nuda.

Šampionát žen v Neuchatelu má za sebou základní skupiny, bez překvapení postoupily přímo do čtvrtfinále Švédsko, Finsko, Švýcarsko i Česko, které v pátek od 16 hodin narazí na Polsko. Očekává se, že ty samé země si to mezi sebou rozdají i o medaile.

Šuman v rozhovoru vysvětluje, zda má nejužší špička zájem, aby se florbal na šampionátech vyrovnal, jak dlouhá cesta zbývá k jeho profesionalizaci a jakých chyb se lidé zodpovědní za vývoj florbalu dopouštějí.

Mistrovství světa žen v Česku za pár let Filip Šuman přiznal, že Česko zváží kandidaturu na pořádání mistrovství světa žen buď pro rok 2023, nebo 2025. Český florbal se může přizpůsobit i v případě, že o pořádání projeví zájem některý z asijských států. „Jsem velkým zastáncem, abychom šampionáty dělali i mimo Evropu. Ale máme s tím pozitivní i negativní zkušenosti: poslední juniorský šampionát v Kanadě skončil poměrně velkými finančními problémy,“ řekl. Pořádání ženského šampionátu je podle něj finančně o polovinu méně náročnější oproti mužskému. V roce 2018 byl přitom rozpočet MS v Praze okolo 75 milionů korun.

Aktuální mistrovství žen ukazuje, že rozdíl mezi špičkou a ostatními týmy je stále obrovský, že? Určitě větší než mezi muži.

Na rovinu, ten rozdíl si přiznejme. Ty čtyři země (Švédsko, Finsko, Švýcarsko a Česko) začínají florbal částečně poloprofesionalizovat, což rozdíl přináší. Ostatně i Češky se ke špičce připojily později než chlapi, rádi zapomínáme, že teprve před deseti lety hrály poprvé semifinále. Celou dobu fungují jako takový most mezi top trojkou a druhým evropským sledem, který třeba dohánějí už i asijské státy.



Pomohlo by zapojit další evropské státy do přípravných turnajů během sezony?

Není to jen o sportovní stránce. Chceme začít intenzivně pracovat s Německem, Polskem a Slovenskem na vytvoření celoevropského projektu. A taky si Švédsko, Finsko a Švýcarsko musí uvědomit, že to je i v jejich zájmu. Musíme pracovat na urychlení vývoje v jiných zemích, i když se to zároveň samozřejmě musí odžít přirozeně.

V čem tedy florbal obecně chybuje vzhledem k jeho vývoji?

Rozhodně v míře intenzity, jak špička pomáhá ostatním. To je pro mě největší věc. Je potřeba, aby se i další naučili dělat florbal lépe. Česko to úsilí vyvíjí nejvíc, protože tu je ještě první generace lidí, která si pamatuje úplné začátky. Švédsko a Finsko vychovává třeba druhou nebo třetí, ti už moc nevědí, jak kdysi pionýrské začátky vypadaly.

Podívejte se na sestřih ze zápasu Češek proti Slovenkám. Favoritky vyhrály 19:3:



Kdy se Češi ke špičce připojili?

Zlomovým momentem bylo stříbro mužů v roce 2004 a pak domácí šampionát 2008, kdy si ty tři země uvědomily, že Češi něco možná dokážou lépe. Akceptovaly nás.

Co je potřeba, aby mistrovství světa nebylo o čtyřech týmech?

Stane se tak ve chvíli, kdy bude florbal v těch státech plně profesionální. Začnou přicházet ti nejlepší cizinci. Vždyť to je i důvod, proč se vyrovnal hokej. Nejlepší hokejisti odcházeli do NHL a předních evropských soutěží, na mistrovství světa pak takové země dokázaly postavit relativně slušný nároďák a sehrát vyrovnané zápasy s těmi nejlepšími.

Jakým tempem profesionalizace pokračuje?

Intenzivně se posunuje Česko i Finsko, Švédsko má teď spíš období pěti let stabilizace, došlo tam dokonce k negativnímu vývoji. Kluby extrémně investovaly do podmínek pro hráčky, ale samy na to připravené nebyly. Z hlediska trenérského nebo organizačního. Teď to dohánějí, dostávají se zpět do finančně zdravé situace. Kluby tam stojí na podpoře měst, a ty je zkrachovat nenechaly.

V Česku je poměr mezi podmínkami pro hráče a kluby podle vás vyrovnaný?

Vyvíjíme se zdravě. Teď už má 80 klubů alespoň jednoho plně placeného zaměstnance, před několika lety by takových lidí bylo sotva deset.

Řešíte na nejvyšší úrovni i větší ochranu florbalistů?

Florbal dávno bezkontaktní není, čemuž se pravidla přizpůsobují, ale nechceme z něho nebezpečný sport v hrubější verzi.

Nebezpečné jsou třeba mantinely.

V minulosti si člověk při pádu na mantinel musel dávat extrémní pozor. Teď je to spíš o tom, aby pořadatel zvládal v průběhu hry mantinely upravovat, když se třeba rozpojí.

Radikální změna ale mantinely nečeká?

Není potřeba.