Ostravská kapitánka po bronzu v Lize mistryň: Pro náš klub to je velký úspěch

„Z Helsinek jsme odletěly dopoledne, ale nad Lotyšskem nám oznámili, že letadlo má technický problém, takže se vracíme zpátky,“ řekla ostravská kapitánka Michaela Mlejnková z Helsinek. „Teď čekáme na nové letadlo a doufáme, že se brzo dostaneme domů.“

Původně měly Ostravanky cestovat přímo do Krakova, kde na ně čekal klubový autobus. Místo toho tam letěly přes Vídeň a snažily se udržovat dobrou náladu.

„Komplikace s letadlem jsou nepříjemné, ale na Champions League jsme byly poprvé a je z toho medaile. Takže pro náš klub to je velký úspěch,“ podotkla Mlejnková. FBC Ostrava ve finském městě Lempäälä v semifinále podlehl domácímu TPS Turku 2:4 (1:1, 1:2, 0:1), načež v utkání o třetí místo zdolal švýcarský Kloten-Dietlikon Jets 4:2 (2:0, 1:0, 1:2).

Jak daleko jste v utkání s Turku měly do finále?

Soupeřky byly hratelné. Zápas byl hodně vyrovnaný, ale bohužel jsme nevyužily spoustu šancí.

Co rozhodlo váš následný duel se švýcarskými mistryněmi, nad nimiž jste vedly už 4:0?

Řekly jsme si, co budeme hrát, a toho jsme se držely. Nebylo to úplně optimální, ale dávaly jsme góly a dobře jsme bránily. Ostatně soupeřky nám obě branky daly v početní převaze. Při hře pět na pět jsme gól nedostaly, což je dobrá zpráva.

Ukazuje se, že švédský a finský ženský florbal má před českým stále náskok?

Určitě. Trochu mě mrzí, že jsme se neutkaly se švédským týmem Thorengruppen (ve finále Ligy mistryň porazil Turku 5:2 a v semifinále KlotenDietlikon Jets 8:2 – pozn. red.). To by pro nás byl hodně zajímavý souboj, věděly bychom, jak na tom jsme. Ale i Finky jsou asi pořád ještě jinde, jsou hodně rychlé, šikovné.

Bronz jste oslavily?

Na hotelu jsme si sedly a popovídaly si. Možná ještě slavit budeme, ale už v sobotu (doma od 14.00 – pozn. red.) hrajeme ligu s Bohemkou, takže nějaké velké oslavy být nemohou.

Co vám vůbec zápasy v Lize mistryň daly?

Je to pro nás velká zkušenost, největší mezinárodní klubový turnaj. Doufám, že to teď zužitkujeme v extralize.

V ní jste coby obhájkyně titulu až třetí. Proč?

Nepovedl se nám vstup do sezony. S těžkými soupeřkami jsme prohrály všechny zápasy (s Vítkovicemi 3:5 a 5:9, s Chodovem 2:3 a 5:6, se Střešovicemi 3:7 – pozn. red.) až na odvetu s Tatranem Střešovice, který jsme porazili ve čtrnáctém kole 8:5. Nejdůležitější část sezony ale teprve přijde, to bude play off. A Liga mistryň nám pomohla. V ní jsme si vyzkoušely, že v důležitých zápasech dokážeme zahrát dobře. Věřím, že to předvedeme i v domácí soutěži.

Takže máte na to, abyste titul obhájily?

Určitě se o to budeme snažit.