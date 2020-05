Florbalisté Liberce se vrhli do přípravy, osa týmu zůstává

Florbalistům FBC Liberec v letošní nedohrané sezoně superligy, stejně jako v té minulé, jen těsně unikl postup do play off. Po základní části skončili jen kvůli horším vzájemným zápasům devátí. V příštím ročníku už v elitní osmičce tabulky chybět nechtějí, proto odstartovali přípravu hned, jak to bylo po uvolnění bezpečnostních opatření proti šíření nemoci covid-19 možné.

„Všichni jsme netrpělivě čekali, kdy budeme moci začít zase společně trénovat, takže hned v první možný termín jsme vyrazili do areálu ZŠ Dobiášova,“ popsal na klubovém webu začátek letní přípravy hlavní liberecký trenér Zdeněk Skružný. Zkušený kouč na novou sezonu velké změny v kádru nechystá, osa týmu zůstává nezměněna, i když končí tři dlouholetí hráči: brankářský „veterán“ Vít Vaníček, David Böhm a Daniel Kroupa. „Víťa měl přání s florbalem na superligové úrovni skončit. Je dostatečně vytížený ve firmě i v rodině. David a Dan už neměli v zápasech takový prostor, který by si vzhledem k věku a zkušenostem zasloužili, a ani v nové sezoně by na tom nebyli lépe,“ vysvětlil Skružný. Zatím první libereckou posilou je nadějný brankář Daniel Mück, který přichází ze švýcarského klubu Zug United. „Jednání s ním a Chodovem, se kterým měl ústní dohodu v případě jeho návratu do Čech, proběhla velmi rychle a korektně a Dan s námi již zahájil letní přípravu. Kromě tříletého působení ve Švýcarsku, kde chytal nejvyšší soutěž, má za sebou i vychytané vítězné Superfinále v dresu Chodova a bronz z MS juniorů 2017. I přes mladý věk je to skvělý brankář, pracovitý v tréninku a určitě bude jedním ze základních kamenů týmu,“ těší Skružného Mückův příchod. „Povedlo se také dotáhnout přestupy Rozkovce a Světlíka, kteří u nás hráli na střídavý start, a jednáme s Pardubicemi o Dleskovi, s nímž po jeho dvouměsíčním působení v Liberci počítáme napevno.“ Kádr florbalistů Liberce bude pro nový ročník široký, protože šanci dostanou i junioři. „Po několika bouřlivých letech a velkých změnách v kádru jsme letos chtěli do týmu příliš nezasahovat. Pokud přivádět posily, tak hráče s většími zkušenostmi, a naopak chceme do mužského týmu zapracovávat talentované hráče z juniorky. Máme tam několik šikovných kluků a víme, že předpoklady pro nejvyšší soutěž mají. Teď bude na nich, jak šanci využijí,“ tvrdí Zdeněk Skružný.