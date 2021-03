To byla jízda. Florbalistky Vítkovic neztratily v extralize ani bod

„Rozhodně teď nebudu měsíc v euforii,“ usmál se vítkovický trenér Tomáš Martiník. „Jsem za rekord rád, jsme rádi za další vítězství. Holkám jsem poděkoval a jedeme dál.“

Vítkovická kapitánka Denisa Ferenčíková uvedla, že si za celou sezonu zasloužily rekord vyrovnat. „V žádném zápase jsme nebyly horší než naše soupeřky. Sezona byla dlouhá, rozkouskovaná covidem, ale pořád jsme tvrdě trénovaly,“ podotkla Ferenčíková. „Dlouhodobá část ligy skončila a teď začne ta důležitější. V ní si půjdeme pro titul a zkusíme zase neprohrát.“

Útočnice Denisa Hyršová upozornila, že byť všechny zápasy zvládly, v některých měly i zádrhely. „A těch se budeme chtít v další části soutěže vyvarovat,“ řekla.

Brankářka Lenka Kubíčková připomněla, že v minulosti měly Vítkovice sezony, kdy jim rekordní série unikla o jedno vítězství. „Neztratit ani bod je cenné, to ano, ale nechci to moc hodnotit, protože jsem v týmu většinu sezony nebyla,“ uvedla Kubíčková.

Do družstva se vrátila po té, co nejprve marodila brankářka Viktorie Karasová a poté zranění kyčle vyřadilo ze hry do konce sezony druhou gólmanku Nikolu Příleskou.



Jsou vítkovické florbalistky tak silné, anebo je extraliga slabá? „Neřekla bych ani jedno. Nevím, čím to je, ale trénujeme dost na to, abychom ukázaly naši kvalitu. Dáváme do toho vše. Snažíme se být co nejlepší,“ odpověděla Denisa Hyršová.

„My jsme dobré... To určitě. Liga není slabá. Jen dochází k její obměně, příležitost dostávají mladé hráčky, které potřebují nabrat zkušenosti. Některé týmy tak mají nižší úroveň než minulý rok,“ připustila vítkovická kapitánka Denisa Ferenčíková.

„Jsme dobří, podařilo se nám zvládnout těžké zápasy s celky kolem nás. Některé s přehledem, jiné po boji,“ upozornil trenér Martiník. „S kádrem a ambicemi, které máme, je pro nás povinnost vyhrávat většinu zápasů.“

Kouč přiznal, že na rekord začali myslet, když před čtyřmi koly vyhráli derby s FBC Ostrava. „Po něm jsme si už tu bilanci nechtěli pokazit, protože zbylé zápasy jsme hráli se soupeřkami ze spodní části tabulky. A ztratit s nimi nějaké body by pro nás nebylo dobré.“



Měly florbalistky v hlavách, že se blíží ojedinělému úspěchu? „Někdy bylo náročné každou výhru potvrzovat. Někdy jsme podcenily první třetinu, především s papírově slabšími týmy, ale pak jsme utkání přece jen zvládly,“ řekla Hyčková.

„Holky chtějí hrát florbal. Nejen pro trenéra i hráčky je lepší, když jdou do každého utkání naplno, než na padesát procent. Navíc hrají o své posty, o sestavu,“ dodal Tomáš Martiník. „Důležité je, že jsme si vytvořili pozici směrem do play off. Můžeme tak ovlivňovat volbu příštích soupeřek.“

Vítkovické florbalistky se zatím nerozhodly, který z celků si pro nadcházející čtvrtfinále vyberou.

Extraliga florbalistek Dohrávka 7. kola:

Tatran Střešovice - Bohemians 5:1 (0:0, 3:0, 2:1) Dohrávka 18. kola:

Vítkovice - Tigers Start98 Kunratice 10:5 (2:1, 6:2, 2:2)