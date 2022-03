Finále! Finále! Florbalistky FBC Ostrava zaskočily soka z Vítkovic

Postup nás neuspokojí, ujišťuje kapitánka Gólem v osmé sérii, při svém druhém nájezdu Paulína Hudáková rozhodla o postupu florbalistek FBC Ostrava do superfinále extraligy. Ostravanky ve čtvrtém semifinálovém duelu porazily Vítkovice 4:3 na nájezdy a celou sérii vyhrály 4:0. „Před prvním nájezdem jsem měla až moc myšlenek, což mi trochu svázalo ruce a nevyšel mi podle představ. Ale hned jsem se z toho poučila a v tom dalším jsem se už jen soustředila, kam míček nasměruji, abych přesně trefila prostor, který jsem si při předešlých nájezdech vybrala,“ řekla Paulína Hudáková. Co vám pak proletělo hlavou?

Několik vteřin mi trvalo, než mi došlo, co se stalo. A pak už to byla jen neskutečná euforie a velké emoce, že si zahrajeme superfinále. Navíc, když jste vyřadily Vítkovice, že?

Konečně se potvrdilo, že cesta, kterou FBC Ostrava už několik roků jde, je správná. Na semifinále s Vítkovicemi jsme byly připravené a všechny jsme věřily, že uspějeme. Díky disciplíně a koncentraci jsme v nejkratším možném čase porazily největší favoritky extraligy. Jaké byly oslavy?

Největší oslavu jsme si užili přímo v hale s našimi neuvěřitelnými fanoušky. Menší týmová proběhla také, ale čeká nás nejdůležitější krok a my se už musíme soustředit na superfinále. Takže postup vás neuspokojí?

Ne. Pro FBC Ostrava to je sice historický moment, ale my budeme spokojené, až když v Praze zvedneme mistrovský pohár.