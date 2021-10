Ustáli jsme to takticky i mentálně, těšilo Němečka po florbalové senzaci

Svěřenci trenéra Petriho Kettunena navázali na úspěch z 25. dubna 2014, kdy v České Lípě zvítězili 6:5.



„Určitě to ale není tak, že bychom proti nim chtěli jen bránit. Bylo to odpíchnuté hlavně od toho, že jsme měli dobré nasazení,“ podotkl Langer, který se na výhře podílel brankami na 4:2 a při power play na 5:3.



„Bylo hodně důležité si pohlídat přihrávku do brankoviště, což jsme docela dobře zvládli. Zároveň jsme to fakt odrubali a pak už to bylo jen o tom, abychom tam nechali všechno. Myslím, že jsme to zvládli,“ dodal Langer, který v létě přestoupil z Tatranu Střešovice do švédského Kalmarsundu.



Langer trefil i dvakrát tyčku, ale nijak ho nemrzelo, že nedosáhl v utkání na hattrick. Byl především rád, že po páteční prohře se Švýcarskem 2:4 se Češi postarali o překvapení.



Z dosavadních 47 duelů se Švédy čeští florbalisté 45 prohráli a vedle jedné výhry si připsali i jednu remízu.

„Hlavní je, že jsme vyhráli. Už v pátek v přesilovce jsem trefil tyčku, tak jsme se tomu s Tonem Ondruškem trošku smáli v šatně. Věřím, že do mistrovství světa ještě mušku trošku vyladím,“ doplnil Langer.

Podle obránce Tatranu Střešovice Ondřeje Němečka českému týmu oproti duelu se Švýcarskem více vyhovoval herní styl soupeře. „Zápasy se lišily především tím, že Švédové chtěli útočit. Navíc si na ně dlouhodobě věříme a dokázali jsme toho využít,“ prohlásil Němeček.

„Ačkoliv nás Švédové na konci zatlačili, tak jsme to ustáli takticky i mentálně. Nedělali jsme moc chyb. Byli jsme kompaktní, houževnatí a měli jsme i štěstí, jak tomu v takových zápasech bývá.“