Pardubický útočník Pakosta po prohře: Hosté nás zaskočili osobkou

„Od začátku na nás hráli osobku, to jsme nečekali. Nevěděli jsme, jak se tam dostat,“ uvedl Pakosta pro klubový YouTube kanál Sokolů. A pokračoval: „Bohužel jsme předváděli přesně to, co jsme si říkali, že dělat nemáme: nabídli jsme jim nějaké šance a přesilovky a Butchis všechno proměnili. Celý zápas jsme dotahovali... My měli svoje příležitosti, ale produktivita nebyla dobrá a gólman nás vychytal.“

Východočeši tak proti dalšímu soku ze spodku tabulky nenavázali na vítězství nad Karlovými Vary (9:5) a zůstávají poslední 14.