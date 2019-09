V Česku je pro mě vše nové, říká boleslavský florbalista Šebek

Co se musí stát, aby dvacetiletý kluk odešel za florbalem daleko od domova?

Táhlo mě to do zahraničí, byl to vždycky můj cíl. Švédsko a Švýcarsko jsem měl vysněné, jenže švédská liga byla tou dobou ještě pro české kluky nedostupná.

Tak jste to vzal přes Švýcarsko.

Jakmile jsem tam přišel, hned jsem věděl: To je ono. Tady se chci prosadit. Začínal jsem v Grünenmattu, což byl průměrný tým, musel jsem se toho hodně naučit. Pak si mě vyhlédl Wiler, který nešlo odmítnout.

Protože je to florbalová špička.

Někteří kluci z týmu už tam vyhráli hodně titulů, takže to brali trochu automaticky, ale pro mě a další cizince to byl skvělý zážitek. Superfinále, dva tituly, velká jízda.

Kde to má cizinec těžší? Ve Švýcarsku, nebo ve Švédsku, kde jste hrál poslední dva roky za Helsingborg?

Sportovně je švédská liga výš, ale životně je to složitější ve Švýcarsku.

Nechtěl jste v zahraničí ještě zůstat?

Měl jsem nabídky z obou zemí, rozhodování nebylo snadné, ale vycítil jsem, že je správný čas se vrátit domů.

Proč jste si vybral Mladou Boleslav?

Věřím, že budeme hrát o nejvyšší příčky, na maximální ambice jsem zvyklý z Wileru. Spoustu kluků znám z reprezentace a i s těmi dalšími jsem se rychle seznámil.

Jste zvědavý, jak se česká liga změnila?

Popravdě nevím, co čekat. V Česku pro mě bude všechno nové. Hodně soupeřů proti nám asi bude urputně bránit, ale i tak se těším.

První dva boleslavské domácí zápasy se budou hrát ve všední den dopoledne a halu zaplní školáci. Zažil jste v zahraničí něco podobného?

Školní zápasy ne, ale třeba v Helsingborgu jsme měli na úvodní kolo speciální program a hala taky byla vždycky plná. Mám rád, když je vyprodáno a je dobrá atmosféra. Jediné, na co se musím speciálně připravit, je ten začátek v deset ráno.